Британская премьера "Матильды" прошла при полном аншлаге

ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости. Премьерные показы фильма Алексея Учителя "Матильда" в рамках Недели российского кино в Британии прошли при полном аншлаге, картину зрителям представили сам режиссер, а также исполнители главных ролей Михалина Ольшанская и Ларс Айдингер.

Неделя российского кино в Британии завершается в воскресенье. Показы картин, мастер-классы и встречи с творческими командами фильмов проходили на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде.

На закрытии фестиваля показали фильм Алексея Учителя "Матильда", который вызвал среди британской публики небывалый ажиотаж: билеты на первый показ были раскуплены за несколько часов, поэтому организаторы решили устроить в этот вечер два показа подряд, при этом оба из них проходили при полных залах. Картина рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II (его сыграл немецкий актер Ларс Айдингер) — балериной Матильдой Кшесинской, которую сыграла Михалина Ольшанская. Задолго до проката картина вызвала широкий общественный резонанс.

"Я доволен и тем, как принимали, и тем, что переполненные залы, и тем, что приехали актеры, с которыми я работал. Все совпало, и я очень доволен", — сказал Учитель РИА Новости после премьеры.

Накануне режиссеру вручили почетную премию фестиваля — хрустального единорога за вклад в мировое искусство.

Фестиваль, который проходит в Британии с 19 октября, открылся показом фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Также в рамках фестиваля были показаны ленты "Время первых" Дмитрия Киселева, "Большой" Валерия Тодоровского. Ранее генеральный продюсер Недели российского кино Филип Перкон рассказал, что практически все билеты на показы были распроданы. Режиссер Алексей Учитель видит в этом несомненную заслугу самого продюсера и его команды, которые проделали большую работу при подготовке фестиваля.

"Мне кажется, за последние годы появилось много интересных картин, особенно последние два года. Я думаю, что это хороший признак, русское узнали наконец-то не только в России", — пояснил Учитель.

В попечительский совет фестиваля с российской стороны вошли режиссеры Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, а с британской — кинематографисты Рэйф Файнс, Брайан Кокс, Эллиот Гроув. Участие в мероприятии принимают более 100 режиссеров, актеров, продюсеров. Генеральным партнером Недели российского кино в Британии выступает университет "Синергия".