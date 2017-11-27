Британская премьера "Матильды" прошла при полном аншлаге

ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости. Премьерные показы фильма Алексея Учителя "Матильда" в рамках Недели российского кино в Британии прошли при полном аншлаге, картину зрителям представили сам режиссер, а также исполнители главных ролей Михалина Ольшанская и Ларс Айдингер.
Неделя российского кино в Британии завершается в воскресенье. Показы картин, мастер-классы и встречи с творческими командами фильмов проходили на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде.
На закрытии фестиваля показали фильм Алексея Учителя "Матильда", который вызвал среди британской публики небывалый ажиотаж: билеты на первый показ были раскуплены за несколько часов, поэтому организаторы решили устроить в этот вечер два показа подряд, при этом оба из них проходили при полных залах. Картина рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II (его сыграл немецкий актер Ларс Айдингер) — балериной Матильдой Кшесинской, которую сыграла Михалина Ольшанская. Задолго до проката картина вызвала широкий общественный резонанс.
"Я доволен и тем, как принимали, и тем, что переполненные залы, и тем, что приехали актеры, с которыми я работал. Все совпало, и я очень доволен", — сказал Учитель РИА Новости после премьеры.
Накануне режиссеру вручили почетную премию фестиваля — хрустального единорога за вклад в мировое искусство.
"Мне кажется, за последние годы появилось много интересных картин, особенно последние два года. Я думаю, что это хороший признак, русское узнали наконец-то не только в России", — пояснил Учитель.
В попечительский совет фестиваля с российской стороны вошли режиссеры Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, а с британской — кинематографисты Рэйф Файнс, Брайан Кокс, Эллиот Гроув. Участие в мероприятии принимают более 100 режиссеров, актеров, продюсеров. Генеральным партнером Недели российского кино в Британии выступает университет "Синергия".