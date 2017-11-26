Пригожин заявил, что не сомневался в победе Богусевич на "Евровидении"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин был уверен в победе россиянки Полины Богусевич на конкурсе "Детское Евровидение", так как считает ее очень сильной исполнительницей.

Богусевич победила на конкурсе "Детское Евровидение — 2017" в воскресенье в Тбилиси.

"Она очень сильная участница, я о ней был много наслышан, я был уверен, что она победит. И я рад, что победил сильнейший, с чем нас всех и поздравляю", — сказал Пригожин РИА Новости.

Полина Богусевич выступила с композицией "Крылья". Набрав 188 баллов, она обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов. Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов.

Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом "Сияй ярко". В следующем году Детское Евровидение пройдет в Белоруссии в Минске.

Богусевич учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В 2012 году она также была участницей телепроектов "Окно в Париж" и "Школа музыки", в 2014 году участвовала в проектах "Песня года", "Рождественская песенка года", "Детская Песня года" и стала лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".