На кинофестивале в Дубае покажут "Нелюбовь" Звягинцева

ДУБАЙ, 26 ноя — РИА Новости. Кинокартина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева станет одним из участников ежегодного международного кинофестиваля в Дубае; помимо российского фильма, в той же программе "Мировое кино" (Cinema of the World) участвует еще один фильм на русском языке — "Кроткая" украинского режиссера Сергея Лозницы.

Фестиваль —14-й по счету — пройдет с 6 по 13 декабря.

В этом году кинофестиваль посетят голливудские звезды Кейт Бланшетт, Патрик Стюарт, Сара Джессика Паркер, Ольга Куриленко и другие.

Откроет фестиваль американский драматический боевик "Недруги" режиссера Скотта Купера, а закроет — предпремьерный в регионе показ очередной части "Звездных войн" — "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи".

Всего в кинофестивале примут участие 140 фильмов из 51 страны и на 38 языках.

Кинопоказы состоятся сразу в нескольких кинотеатрах Дубая, а также под открытым небом на одной из городских набережных. Помимо фильмов, в программе запланированы форумы, семинары, встречи с режиссерами, сценаристами и актерами. Конкурс пройдет в нескольких номинациях: лучшее арабское кино, эмиратское кино, кино для детей и другие.

Премия за лучший эмиратский фильм (в этой категории 13 претендентов) составит 20 тысяч долларов, а премия за лучший арабский фильм — 55 тысяч долларов. Кроме того, будет вручен специальный приз в 100 тысяч долларов на реализацию лучшего из проектов фильмов. В этой номинации участвуют четыре режиссера (из ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии и Омана), три из которых — женщины. Жюри в этой категории возглавит Кейт Бланшетт.