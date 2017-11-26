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Культура

"Нелюбовь" Звягинцева стала триумфатором Недели российского кино в Британии

02:0726.11.2017
(обновлено: 02:14 26.11.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев. Архивное фотоРежиссер Андрей Звягинцев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛОНДОН, 26 ноя — РИА Новости, Валерия Высокосова. Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" завоевала три награды на Неделе российского кино в Британии, в том числе главный приз фестиваля — "Золотого единорога", а создателя фильма "Матильда" Алексея Учителя отметили наградой "За вклад в мировое искусство".

Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма Нелюбовь. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Неделя российского кино в Британии проходит на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. В субботу состоялось главное мероприятие фестиваля — вручение премии "Золотой единорог", которая присуждается за заслуги в развитии кинопроизводства, связанного с Россией. На церемонии присутствовали почетные гости — французский актер, исполнитель главное роли в фильме "Такси" Сами Насери, российские режиссеры Учитель, Звягинцев и Валерий Тодоровский, актрисы Ольга Куриленко и Марьяна Спивак и многие другие.

Главная награда

Режиссёр Андрей Звягинцев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Безусловным триумфатором церемонии стал фильм "Нелюбовь": он получил главную награду фестиваля и приз за лучший сценарий. Звягинцев, который в этот вечер дважды поднимался на сцену, поблагодарил своего постоянного соавтора Олега Негина и заинтриговал публику, сообщив, что в запасе у них есть еще как минимум три сценария.

"Я очень признателен жюри, которое так высоко оценило картину. Я безмерно благодарен всем, кто принял это решение. Надеюсь, что будущее за этим фестивалем, потому что эти мосты, площадки, творчество — это то пространство, где нет никаких санкций, а есть только открытия, открытие новых людей и нового огня для движения и для жизни", — сказал Звягинцев.

Кроме того, жюри отметило игру Спивак, которая исполнила главную роль в "Нелюбви", и наградило ее как лучшую актрису. Режиссер сказал, что Спивак ожидает "большое будущее", а сама она смущенно благодарила экспертов за оказанную честь.

Другие номинации

Андрей Звягинцев на первом российском показе фильма Нелюбовь
© Фото : из архива пресс-службы КиноПоиска
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Победители фестиваля — из числа наиболее заметных современных российских картин и деятелей кинематографа. Так, в номинации "Лучшая мужская роль" награду взял Александр Яценко, сыгравший в "Аритмии" Бориса Хлебникова. Актер с большим удовольствием шутил с публикой, получая награду, и сорвал одни из самых громких аплодисментов за вечер.

"Молодым дарованием" члены жюри назвали Дарью Жовнер, которая исполнила главную роль в фильме "Теснота" дебютанта Кантемира Балагова. Правда, сама молодая звезда не смогла присутствовать на церемонии.

Лучшим документальным фильмом эксперты назвали "Озеро Восток" Екатерины Ереминой, лучшей короткометражной картиной стал "Закон исключенного третьего, или третьего не дано" Александры Соколовской. Картина "Слушая Бетховена" Гарри Бардина стала лучшим анимационным фильмом, лучшим зарубежным документальным фильмом признали ленту "Олег и другие искусства", посвященную композитору Олегу Каравайчуку.

Учитель удостоился награды в почетной номинации "За вклад в мировое искусство". "Я в растерянности. Спасибо всем. Я хочу, чтобы мои заслуги были еще больше, и я буду снимать дальше", — сказал режиссер.

Российский режиссер Андрей Звягинцев на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм Нелюбовь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Специально для гостей церемонии с небольшим концертом выступил Борис Гребенщиков, чье появление вызвало в зале бурю аплодисментов. Накануне торжественного вечера он признался журналистам, что предпочитает не давать комментариев, потому что все самое важное он говорит своим творчеством.

Фестиваль, который проходит в Британии с 19 октября, открылся показом фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Также в рамках фестиваля были показаны ленты "Время первых" Дмитрия Киселева и "Большой" Тодоровского. В воскресенье на закрытии состоится британская премьера "Матильды". Именно эта картина вызвала наибольший интерес: билеты на показ были распроданы за несколько часов, поэтому организаторы приняли решение организовать еще один.

В попечительский совет фестиваля с российской стороны вошли Тодоровский и Учитель, а с британской — кинематографисты Рэйф Файнс, Брайан Кокс, Эллиот Гроув. Участие мероприятии принимают более 100 режиссеров, актеров и продюсеров.

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