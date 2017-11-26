Мама миа: лучшие советские фильмы о материнстве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. В России отмечается День матери. Этот сравнительно молодой для нашей страны праздник выпадает на третье воскресенье ноября. РИА Новости вспомнило пятерку любимых советских фильмов о материнстве.

"Мама" (1976 год)

Музыкальный фильм-сказка про маму, семерых козлят и волка снимался сразу на трех языках — русском, румынском и английском. В русскоязычной версии главные герои в исполнении Людмилы Гурченко и Михаила Боярского поют сами.

Картина снималась как копродукция трех стран — СССР, Румынии и Франции. Интернациональную команду актеров, сценаристов и художников возглавляла румынский режиссер Элизабета Бостан. Она особенно ценила исполнительницу главной роли Людмилу Гурченко. Актриса так выкладывалась на съемках, что сломала ногу, столкнувшись в одной из сцен, съемки которой проходили на катке, с Олегом Поповым. В итоге Гурченко попала в больницу, но режиссер отказалась искать ей замену.

Тетя Маша и Серый в исполнении Гурченко и Боярского стали кумирами детей не только советских, но и, как ни странно, норвежских: там эта прекрасная музыкальная картина пользовалась невероятной популярностью. Телевидение Норвегии до сих пор каждый год показывает "Маму" в канун Рождества.

"По семейным обстоятельствам" (1977 год)

© Мосфильм (1978) Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам" © Мосфильм (1978) Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"

Комедия Алексея Коренева снята по спектаклю Театра им. Моссовета "Возможны варианты". В центре сюжета — семья, которая пытается решить квартирный вопрос в непростых советских реалиях. Молодожены Лида (Марина Дюжева) и Игорь (Евгений Стеблов) рассчитывают на помощь бабушки (Галина Польских) с воспитанием маленькой внучки. В непростые семейные отношения оказываются вовлечены самые разные люди — от приходящих нянечек до случайных прохожих.

С юмором и теплотой режиссер показывает непростые отношения внутри семьи, которой удается преодолеть все трудности и курьезные ситуации, ведь с близкими людьми не может быть иначе.

"Москва слезам не верит" (1979 год)

© Мосфильм (1979) Кадр из фильма "Москва слезам не верит" © Мосфильм (1979) Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Мелодрама Владимира Меньшова — один из самых популярных российских фильмов всех времен. История трех провинциалок, которые устраивают свою жизнь в столице, не оставила равнодушными 90 миллионов зрителей того времени. А в 1981 году картина получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Такому успеху, несомненно, способствовал яркий персонаж Веры Алентовой — мать-одиночка Катерина. Ради будущего своей дочери эта целеустремленная женщина выбирается из, казалось бы, безвыходной ситуации, получает образование и строит головокружительную карьеру. История женщины и матери, которая решает самые сложные жизненные вопросы, оказалась универсальной и понятной зрителям во всем мире.

"Однажды двадцать лет спустя" (1980 год)

Лирическая комедия Юрия Егорова рассказывает о судьбе многодетной матери Надежды Кругловой (Наталья Гундарева). Оказавшись на встрече одноклассников спустя 20 лет после окончания школы, она должна ответить на два вопроса: чего уже добилась в жизни и что ждет от будущего. Для главной героини фильма это непростая задача, ведь каждый момент взросления ее детей (а их у нее десять) — важен и ценен.

Ей приходится бороться с финансовыми трудностями и проблемами в семье, преодолевать осуждение одноклассников, которые считают, что роль матери и хозяйки недостаточно значимая на фоне их карьерных достижений. Однако узнав, скольких ребятишек воспитывает Надежда, они понимают, кто на самом деле добился больше всего за эти 20 лет.

"Будьте моим мужем" (1981 год)

© Мосфильм (1981) Кадр из фильма "Будьте моим мужем" © Мосфильм (1981) Кадр из фильма "Будьте моим мужем"

Еще одна всенародно любимая музыкальная комедия — фильм Аллы Суриковой "Будьте моим мужем". Мать-одиночка Наталья в исполнении Елены Прокловой приезжает на отдых с сыном, где вынуждена искать жилье в частном секторе. Из-за предрассудков квартирных хозяев женщине необходим "подставной муж". Им, в силу нелепых обстоятельств, становится детский врач Виктор, которого играет Андрей Миронов.

Главный плюс фильма, помимо блестящего актерского дуэта, в том, что режиссер явно симпатизирует своим героям. Это не просто легкая комедия про курортный роман, а рассказ о встрече двух глубоко одиноких людей, для которых даже такая курьезная ситуация может стать началом счастливой жизни. Ведь главное — найти семью. И совсем не важно где.