Фильм Хлебникова "Аритмия" получил гран-при фестиваля в Онфлере

ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости. Драматический фильм "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова получил гран-при юбилейного 25-го фестиваля российского кино в Онфлере, сообщила РИА Новости представитель оргкомитета фестиваля Елена Дюффор.

Награду лучшему актеру разделили Александр Яценко ("Аритмия") и Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом Инвалидов"). Приз за лучшую женскую роль получила актриса Марина Неелова ("Карп отмороженный").

Приз зрительских симпатий в это раз также достался "Аритмии".

Премию за лучший сценарий получил фильм "Нашла коса на камень". Данная картина также удостоена премии региона Нормандия за лучший дебют.

В жюри юбилейного фестиваля вошли немецкий актер Рихард Заммель, французский актер Мехди Неббу, французская актриса Энн-Соленн Хатте, французская модель и актриса Мари-Анж Каста, французская актриса Паскаль Арбийо, оператор Жиль Порт, французский экономист и общественный деятель Грегуар Черток. Председателем жюри стал французский актер и кинорежиссер Сафи Неббу.