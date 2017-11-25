Гран-при кинофестиваля в Мурманске завоевал финский фильм

МУРМАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Фильм финского режиссера Катьи Гаурилофф стал обладателем гран-при международного кинофестиваля "Северный Характер" в Мурманске, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия фестиваля.

"Гран-при вручается фильму "Заколдованный лес Кайсы". Это волшебная история о женщине с крайнего севера, о ее борьбе за жизнь и неожиданной дружбе с незнакомцем. В фильме есть место теплым чувствам и грустным событиям о людях и их скрытой истории", — сказала председатель международного жюри шведский режиссер Гунилла Брески.

Финская лента — это "волшебная история о дружбе длинною в жизнь, старинной легенде о северном сиянии и культуре саамов-сколтов, которая была практически уничтожена в годы второй мировой войны", сообщается в фестивальном каталоге.

В субботу в Мурманске завершился Х международный кинофестиваль "Северный Характер". За три фестивальных дня на кинофоруме прошли общественные показы конкурсных работ, мастер-классы профессиональных режиссеров и продюсеров, творческие встречи, открытый показ в уличном кинотеатре, медиа-форум.

Международный кинофестиваль "Северный Характер" проходит в Мурманской области с 2008 года. За десять лет своей истории он стал визитной карточкой региона, местом открытий новых имен в документальном и игровом кино, местом встреч профессионалов, признанных мэтров кинематографии и почитателей хорошего кино. В этом году юбилейный "Северный Характер" проводится в статусе "Национальное событие 2017 года". Кинофестиваль "Северный Характер" организует Телекомпания ТВ-21 при поддержке правительства Мурманской области и компании "Норникель". В фестивале принимают участие около 100 кинематографистов и журналистов из российских регионов и стран Баренцева региона.

Другие новости региона читайте здесь>>