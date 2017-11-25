Продюссер: почти все билеты на Неделю российского кино в Британии проданы

ЛОНДОН, 25 ноя — РИА Новости. Количество площадок Недели российского кино по сравнению с 2016 годом увеличилось в четыре раза, билеты практически на все показы, в числе которых "Матильда" Алексея Учителя, "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Большой" Валерия Тодоровского, уже распроданы, рассказал журналистам в субботу генеральный продюсер мероприятия Филип Перкон.

Неделя российского кино в Британии, которая проходит на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде, открылась 19 ноября показом фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Также в рамках фестиваля будут показаны ленты "Время первых" Дмитрия Киселева, "Большой", "Матильда" и другие.

"Во-первых, мы выросли в два раза по количеству фильмов и по количеству показов, мастер-классов, выставок, количеству гостей. В этом году процент публики, не говорящей на русском языке, увеличился. Сейчас у нас в среднем 30% нерусскоговорящих, а на некоторых фильмах вообще процент доходит до 80 — это такие картины, как "Время первых", например. Кроме того, в пошлом году у нас были пять площадок задействованы, а в этом году их 20", — сказал Перкон.

Он отметил, что на большинство показов билеты уже давно распроданы, а для "Матильды" было решено организовать дополнительный сеанс, поскольку билеты на первый разлетелись за четыре часа.

"Сегодня российское кино пытается объяснить и понять проблемы, которые существуют не только в российском, но в британском обществе", — сказал посол России в Лондоне Александр Яковенко, объясняя интерес к российскому кино в Британии.

В попечительский совет фестиваля с российской стороны вошли режиссеры Тодоровский и Учитель, а с британской — кинематографисты Рэйф Файнс, Брайан Кокс и Эллиот Гроув. Участие в мероприятии принимают более 100 режиссеров, актеров и продюсеров.

Главным событием фестиваля станет торжественная церемония вручения премии "Золотой единорог", которая присуждается кинематографистам за заслуги в области развития кинопроизводства, связанного с Россией. Награды будут вручаться в категориях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший сценарий", "Молодой талант", "Лучший зарубежный фильм о России" и других.