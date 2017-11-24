"Союзмультфильм" предложил за произведения Успенского пять миллионов рублей

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Представители писателя Эдуарда Успенского встретились в пятницу с руководством киностудии "Союзмультфильм", встреча, во время которой было "озвучено финансовое предложение", прошла в спокойной и конструктивной обстановке, сообщила пресс-служба студии.
"Киностудия "Союзмультфильм" сообщает о том, что сегодня, 24 ноября в здании киностудии прошла встреча с представителями Эдуарда Николаевича Успенского. Встреча прошла в спокойной обстановке и конструктивной форме. Во время переговоров было повторно озвучено финансовое предложение со стороны "Союзмультфильма", — говорится в сообщении.
"В ноябре 2016 года, перед началом работы над проектом "Новое Простоквашино", ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" получило согласие у Э.Н. Успенского на создание продолжения легендарных мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", — говорится в сообщении пресс-службы. Письменное согласие Успенского также имеется в распоряжении РИА Новости.
В киностудии подчеркнули, что, согласно пункту 12 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", такое согласие для использования персонажей мультипликационных произведений не требуется. "Права Эдуарда Николаевича, как автора литературного произведения "Дядя Федор, пес и кот", не нарушаются, поскольку не предполагается использование соответствующих сюжетов", — отметили в пресс-службе.