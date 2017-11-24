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Культура

"Союзмультфильм" предложил за произведения Успенского пять миллионов рублей

18:1524.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТабличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия. Архивное фотоТабличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Представители писателя Эдуарда Успенского встретились в пятницу с руководством киностудии "Союзмультфильм", встреча, во время которой было "озвучено финансовое предложение", прошла в спокойной и конструктивной обстановке, сообщила пресс-служба студии.

Набросок сцены из мультфильма Трое из Простоквашино. Архивное фото
© Фото : предоставлено организаторами Большого фестиваля мультфильмов
"Союзмультфильм" прокомментировал претензии Успенского по "Простоквашино"
Ранее создатель серии произведений о Простоквашино Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он подчеркнул, что студия "Союзмультфильм" снимает продолжение мультфильма без его согласия. В пресс-службе студии сообщили, что "Союзмультфильм" получил письменное согласие Эдуарда Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев перед началом работы над проектом

"Киностудия "Союзмультфильм" сообщает о том, что сегодня, 24 ноября в здании киностудии прошла встреча с представителями Эдуарда Николаевича Успенского. Встреча прошла в спокойной обстановке и конструктивной форме. Во время переговоров было повторно озвучено финансовое предложение со стороны "Союзмультфильма", — говорится в сообщении.

Кадр из мультфильма Каникулы в Простоквашино. Архивное фото
© Фото : Союзмультфильм
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Пресс-служба киностудии подчеркнула, что все права Успенского, как и всех других авторов, соблюдаются, и в очередной раз "выразила свое сожаление о конфликте с его стороны и уважение к нему и его работам".

"В ноябре 2016 года, перед началом работы над проектом "Новое Простоквашино", ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" получило согласие у Э.Н. Успенского на создание продолжения легендарных мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", — говорится в сообщении пресс-службы. Письменное согласие Успенского также имеется в распоряжении РИА Новости.

В киностудии подчеркнули, что, согласно пункту 12 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", такое согласие для использования персонажей мультипликационных произведений не требуется. "Права Эдуарда Николаевича, как автора литературного произведения "Дядя Федор, пес и кот", не нарушаются, поскольку не предполагается использование соответствующих сюжетов", — отметили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мультипликационных студий. Справа - президент Ассоциации Анимационного Кино России Илья Попов. 31 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Несмотря на это, руководство "Союзмультфильма" с лета 2017 года ведет переговоры с Эдуардом Успенским и его представителями о возможном сотрудничестве. В студии подчеркнули, что над продолжением "Простоквашино" работает молодая команда творческих специалистов самого высокого уровня, но при этом у "Союзмультфильма" оставалось желание использовать и литературный первоисточник. За использование литературных произведений автору была предложена сумма, превышающая 5 миллионов рублей, но ответа студия до сих пор не получила ни от Успенского, ни от его представителей; переговоры "находились в стадии продолжения до направления Эдуардом Николаевичем данного открытого письма".

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