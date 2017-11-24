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Культура

Выходные в Москве: концерты Kaleo, Би-2 и фестиваль эко-кино из Швейцарии

15:3124.11.2017
(обновлено: 15:34 24.11.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска кинотеатра Формула кино Горизонт в Москве. архивное фотоВывеска кинотеатра Формула кино Горизонт в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Концерты исландского коллектива Kaleo, романтичных металлистов из Финляндии HIM, группы Би-2 и Григория Лепса, премьеры балетов в Геликон-опере и оперы Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, а также эко-weekend швейцарского кино пройдут в Москве в последние выходные ноября.

Выставки

В Мультимедиа Арт музее выставка "33 революции" предлагает взглянуть на прошлое и настоящее финского дизайна. Каждый представленный экспонат или проект в свое время стал символом наступления новой эры, послужил отправной точкой для нового мышления.

Книги. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
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Экспозиция призвана рассказать о том, как на протяжении ста лет именно в работах дизайнеров находили выражение коренные изменения, происходившие в финском обществе. Выставка является одним из крупнейших мероприятий в России в связи со столетием независимости Финляндии.

В состав экспозиции вошли такие шедевры финского дизайна, как кресло, созданное Алваром Аалто для санатория "Паймио" в 1930-е годы: его конструкция способствовала успешному выздоровлению больных туберкулезом.

К числу таких же классических работ принадлежит и элегантное кресло-шар Ээро Аарнио: воплощенный идеал мебели из нового материала — стекловолокна, освоенного промышленными дизайнерами в 1960-е годы.

Свою лепту в рост международной известности финского дизайна внесли ожерелье "Астероидные долины" Бьорна Векстрёма, украшавшее шею принцессы Леи в фильме "Звездные войны", и стаканы Тапио Вирккалы Ultima Thule, разработанные для авиакомпании Finnair.

Концерты

В субботу группа БИ-2 на сцене Ледового дворца в Москве представит новый альбом "Горизонт событий". Организаторы обещают, что это будет единственное столичное выступление коллектива, где музыканты представят новую саунд-концепцию, видео и световое шоу, а также оригинальную сценографию.

Режиссер Андрей Звягинцев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В этот же день группа Kaleo из небольшого исландского городка Мосфельсбар выступит в ГлавClub.

"Уже первые их композиции поднимались на первое место в национальном чарте. А трогательная песня All The Pretty Girls принесла Kaleo контракт с мейджор-лейблом Elektra/Atlantic Records. В 2013 году совсем молодые музыканты сделали рискованный шаг и перебрались в Остин, штат Техас. Им удалось совершить практически невозможное: прославиться благодаря своей блюзово-акустической музыке на родине блюза", — подчеркивают в клубе.

В Crocus city Hall Григорий Лепс в честь своего 55-летия дает целых пять сольных концертов подряд, и выступление в субботу станет последним из них.

Кадр из фильма Снеговик
© Предоставлено Universal Pictures International
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В воскресенье у российских поклонников есть последняя возможность услышать создателей стиля LoveMetal, финскую группу HIM. После длительного молчания HIM объявила о начале прощального тура, завершающего 26-летнюю историю группы.

"По прошествии четверти века переплетения любви и металла мы искренне считаем, что группа HIM до конца прошла свой необычный путь, настало время попрощаться, чтобы уступить дорогу еще неизведанным зрелищам, ароматам и звукам. Мы закончили наш рисунок, нашли ответы на свои вопросы и повернули ключ. Спасибо", — отмечает фронтмэн группы Вилле Вало.

В новом пространстве Москва Hall выступит модник, автор нашумевших хитов Electric Love, American Money и 10,000 Emerald Pools Гаррет Борнс (BØRNS), который представит московский публике свои новые песни до их официального релиза.

Театры

В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко впервые в своей истории обращаются к творчеству четырех выдающихся хореографов XX – XXI веков – Джорджа Баланчина, Пола Тейлора, Жака Гарнье и Александра Экмана. Для первого знакомства труппы с новой хореографией выбраны балеты "Серенада" (1935), "Ореол" (1962), "Онис" (1979) и "Тюль" (2012).

Глава РАО Максим Дмитриев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба РАО
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Балет "Серенада" стал первым американским спектаклем Баланчина (премьера – 1 марта 1935 года). Последний раз в Москве "Серенада" шла на сцене Большого театра в 2007 году.

Премьера "Ореола" в августе 1962 года стала первым большим успехом Пола Тейлора и отправной точкой для молодого хореографа, который поклялся, что его работа будет "свободна от паутины времени".

"Онис" был создан хореографом Жаком Гарнье на музыку Мориса Паше в 1979 году. Первоначально это был балет для одного солиста, самого Жака Гарнье, а "Онис" — название старинной французской провинции, народные танцы которой его вдохновили. Последним названием в программе станет "Тюль" шведского хореографа Александра Экмана. В спектакле заняты все ведущие солисты балетной труппы. Дирижер-постановщик программы – Антон Гришанин.

Ребенок у интерактивного стенда на выставке Россия, устремленная в будущее в Центральном Манеже в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В театре "Геликон-опера" покажут новую редакцию спектакля по опере Петра Чайковского "Мазепа". Премьера спектакля состоялась в театре в 1999 году, спустя почти двадцать лет он представляет ее новую версию.

"Этот спектакль мне очень дорог. Он шел еще до реконструкции нашего здания на маленькой сцене, а затем мы его играли в период нашей "ссылки" на Арбате. Теперь мы возвращаем "Мазепу" на нашу нынешнюю сцену — одну из самых лучших в мире по оснащенности", — рассказал РИА Новости режиссер постановки Дмитрий Бертман.

"Мазепа" Чайковского — это история молодой девушки Марии, которая полюбила стареющего гетмана Мазепу. Вокруг этих отношений развивается сюжет: казнь отца Марии, трагедия влюбленного в нее Андрея, крах семьи, сумасшествие самой Марии.

Кино

В Центре документального кино пройдет эко-weekend швейцарского кино. В рамках фестиваля покажут фильм о девочке Хайди и идиллической жизни в Альпах. Саркастический и философский фильм закрытия "Однажды в Альпах" расскажет о том, как романтические иллюзии в Альпах могут обернуться суровой реальностью.

Между этими двумя "полюсами" — целый ряд швейцарских фильмов: от документальных до анимационно-экспериментальных, об экологии в Швейцарии и не только.

В одних картинах ("Больше, чем мед", "Надежда на будущее") констатируют ущерб, который человек наносит природе, и пытаются указать пути решения проблемы. В других рассказывают об экологически безопасных технологиях, о том, как наука и инновации могут прийти на помощь окружающей среде.

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