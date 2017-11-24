Зрительское голосование "Детского Евровидения-2017" начнется в пятницу

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Зрительское голосование конкурса "Детское Евровидение-2017", в ходе которого россияне впервые смогут проголосовать за свою соотечественницу – 14-летнюю Полину Богусевич, будет открыто в пятницу в 20.00, сообщает пресс-служба Первого канала.

"В пятницу, 24 ноября, в 20.00 по московскому времени будет открыто зрительское онлайн-голосование конкурса "Детское Евровидение-2017", финал которого будет показан в прямом эфире на телеканале "Карусель" 26 ноября в 18.00 мск. В этом году впервые у каждого жителя России есть возможность отдать свой голос за конкурсанта от нашей страны. В финале конкурса Россию представит 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья", — говорится в сообщении.

Онлайн-голосование пройдет на официальном международном сайте конкурса с 24 по 26 ноября и закроется перед началом шоу, а затем вновь будет открыто еще на 15 минут после того, как выступят все участники.

"Напомним, что решение в финале шоу будет принято на основании зрительского (50%) и голосования национального жюри (50%). В национальное жюри этого года вошли: Тина Кузнецова — певица, композитор, основательница и вокалистка проекта Zventa Sventana, финалистка телевизионного проекта "Голос"; Александр Олешко — актер театра и кино, телеведущий, пародист, заслуженный артист России; Валерия Араскина – преподаватель вокала, окончила музыкальное училище им.Гнесиных, имеет опыт работы более 20 лет", — подчеркивается в материале.

Полина Богусевич — студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого, артистка лейбла A-TEENS. В 2014 году приняла участие в первом сезоне шоу "Голос-дети". Участница телепроектов "Песня года-2014", "Рождественская песенка года", "Детская Песня года".