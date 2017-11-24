Грузия готовится к проведению детского "Евровидения–2017"

ТБИЛИСИ, 24 ноя – РИА Новости. Тбилиси готовится к проведению финала детского вокального конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Олимпийском дворце 26 ноября.

Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в пятнадцатый раз. Конкурс пройдет под слоганом "Сияй ярко".

В прошлом году победительницей конкурса стала 10-летняя грузинская исполнительница Мариам Мамадашвили с песней "Солнце". Всего грузинские участники побеждали в истории детского "Евровидения" трижды. На этот раз страну представит 12-летний Григол Кипшидзе с песней "Голос сердца".

Российская участница — 13-летняя Полина Богусевич из Москвы — выступит с песней "Крылья" под номером 13. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В этом же году была участницей телепроектов "Окно в Париж" и "Школа Музыки", в 2014 году участвовала в проектах "Песня года", "Рождественская песенка года", "Детская Песня года" и стала лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая Волна".

"Все почти готово, конкурсанты провели пресс-конференцию, все довольны, и это главное. Журналисты со всего мира прибыли для освещения данного конкурса. Это мероприятие имеет особую важность еще и потому, что Грузия окажется в центре всемирного внимания", — заявила директор блока связи с общественностью Общественного вещателя Тинатин Бердзенишвили.

Делегации из 16 стран уже прибыли в Тбилиси и проводят ежедневные репетиции. Организаторы "Евровидения" уже успели ознакомить участников с достопримечательностями столицы и грузинской кухней. Конкурсанты приняли участие в мастер-классе по приготовлению хинкали и чурчхелы.

Музыкальные критики и букмекеры пытаются угадать победителя. На портале wiwibloggs.com, который специализируется на обзорах, новостях и дневниках "Евровидения", прошел опрос, результаты которого предсказывают победу конкурсантке из Белоруссии Хелене Мерааи. В пятерку победителей, согласно итогам голосования, могут войти Грузия с 24% голосов, Армения — 16%, Россия — около 7% и Нидерланды – около 4%. В комментариях пользователи делятся своими предположениями о возможной тройке победителей, в большинстве прогнозов фигурирует конкурсантка из России.

Европейский Вещательный Союз внес изменения в правила детского конкурса песни. Теперь граждане смогут поддержать участника от своей страны и проголосовать за него в интернете. Открытое голосование началось 24 ноября на официальном сайте европейского песенного форума.

Победитель детского "Евровидения–2017" будет определен по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.