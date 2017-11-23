Звягинцев и Яценко получили премию Asia Pacific Screen Awards

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Исполнитель главной роли в фильме Бориса Хлебникова "Аритмия", актер Александр Яценко удостоен Гран-при жюри премии Asia Pacific Screen Awards, премию за режиссуру получил Андрей Звягинцев за фильм "Нелюбовь", церемония вручения премии прошла в четверг в городе Брисбен в Австралии, сообщила пресс-служба компании СТВ.

Лучшим художественным фильмом был признан фильм Sweet Country Уорвика Торнтона (Австралия).

В этом году на награды претендовали несколько российских фильмов — "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Мешок без дна" Рустама Хамдамова. Они были номинированы в категориях "Приз за достижения в области режиссуры", "Лучший сценарий" и "Приз за достижения в области операторского мастерства".

Премию "за достижения в режиссерском мастерстве" получил российский Андрей Звягинцев за фильм "Нелюбовь". Победителями APSA за достижения в операторском искусстве стали Петр Духовской и Тимофей Лобов за фильм "Мешок без Дна".

Победителей определило Международное жюри APSA во главе с известным австралийским монтажером Джилл Билкок. Также в состав жюри вошли филиппинский писатель и режиссер Адольфо Аликс-младший, китайская актриса Хе Сайфей, программный директор токийского кинофестиваля Yoshi Yatabe и казахский писатель, режиссер и оператор Адильхан Ержанов.

Международная премия Asia Pacific Screen Awards, которую еще называют "Азиатским Оскаром", была создана по инициативе правительства Австралии при содействии ЮНЕСКО и Международной ассоциации кинопродюсеров. Впервые вручение этой премии прошло в 2007 году в Гонконге.

Задачами премии являются диалог, сотрудничество и содействие деловым возможностям кинопроизводителей Азиатско-Тихоокеанского региона, охватывающего страны, где живет три четверти населения земного шара.

Ранее "Азиатский Оскар" в России получали, Алексей Герман-мл. ("Под электрическими облаками", 2015), Андрей Звягинцев "Левиафан" (лучший фильм, 2014), "Ку! Кин-дза-дза" (лучший анимационный фильм, 2013), "Тюльпан" (лучший фильм, 2008). За актерскую работу ранее была награждена Надежда Маркина ("Елена", 2011), за лучший сценарий — Денис Осокин ("Овсянки").