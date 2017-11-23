Панайотов исполнит главную мужскую партию в ледовом шоу "Руслан и Людмила"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Певец Александр Панайотов исполнит главную мужскую музыкальную партию в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", сообщают организаторы шоу.

"В звездном составе участников мюзикла на льду весомое пополнение. Партию Руслана исполнит известный российский певец Александр Панайотов", — говорится в сообщении.

Как отметила исполнительница роли Людмилы и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, чьи слова приводятся в материале, Панайотов — обладатель сильного голоса и уникального тембра. "Уверена, что Руслан в его музыкальном исполнении покорит сердца и души всех зрителей", — подчеркнула Навка.

Панайотов пояснил, что его голос будет озвучивать виртуозное катание Петра Чернышева, который исполнит роль Руслана. "Должен отметить, что написана очень красивая и оригинальная музыка, которая будет исполнена в сопровождениинастоящего живого оркестра! Всё это, я уверен, произведёт настоящий фурор среди зрителей от мала до велика!" — заметил Панайотов.

Организаторы напомнили, что музыкальную партию Черномора исполнит король российской эстрады Филипп Киркоров.

В проекте принимают участие известные фигуристы мирового уровня, в числе которых Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Филипп Канделоро, Виктор Петренко и многие другие. Режиссер-постановщик — Алексей Сеченов.

Премьера мюзикла на льду "Руслан и Людмила" состоится 23 декабря в ДС "Мегаспорт".