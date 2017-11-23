Тбилиси готовится принять финал детского Евровидения

ТБИЛИСИ, 23 ноя — РИА Новости. В тбилисском Олимпийском дворце 26 ноября 2017 года состоится финал ежегодного детского конкурса песни "Евровидение".

В этом году в шоу принимают участие 16 стран. Sputnik Грузия предлагает узнать побольше о каждом из конкурсантов (в порядке их выступления) и послушать их песни.

1. Кипр

2. Польша

Остров Кипр представляет Николь Николау. Девочка родилась в 2004 году в городе Лимасол. Говорит на греческом, английском и русском языках, изучает французский. Николь рисует, играет на фортепиано, занимается спортом и очень любит животных. На родине является победительницей местного шоу талантов. Николь Николау откроет финал конкурса с песней "I Wanna Be a Star" ("Я хочу быть звездой") композитора Константиноса Христофору. Эта композиция о молодых людях, которые должны верить в себя, чтобы достичь высот в жизни.

3. Нидерланды

Республику Польша представляет Алисия Рега. Девочка живет в городе Жешув, принимает участие во множестве фестивалей и вокальных конкурсов в Польше и за рубежом. Является победительницей польского телешоу "Маленькие гиганты" в номинации "Лучший голос" и призером второго места на шоу талантов "Hit Hit Hurra", также лауреатом конкурсов в России, Литве, Мальте, Эстонии, Болгарии, Германии и Чехии. Алисия любит джаз и классическую музыку. На "Евровидении" выступает с песней "Mój Dom" ("Мой дом").

4. Армения

От имени Королевства Нидерланды выступает бойзбенд Fours — Макс (14 лет), Джейннс (14 лет), Нилс (12 лет) и Ян (13 лет). После победы в национальном отборе для участия в Детском Евровидении в Голландии они стали очень популярны у себя на родине. Несмотря на то, что участники группы из разных частей страны, они часто встречаются, поют и вместе проводят время. Ребята уверены, что отлично проведут время в Тбилиси. На конкурсе группа Fours выступит с песней Love Me ("Люби меня").

Армению на конкурсе представляет девятилетний Микаэл Григорян. Мальчик поет с четырех лет, принимает участие в международных музыкальных конкурсах. Миша любит музыку, чтение и мультфильмы. Играет на скрипке, пианино и ударных. Юный музыкант мечтает выступить на одной сцене с Роберто Лорети, Стиви Уандером и Бруно Марсом. В его репертуаре — каверы на хиты Майкла Джексона, Стинга и Джеймса Брауна. Представитель Армении выступит в Тбилиси с песней "Boomerang" ("Бумеранг").

5. Беларусь

За Белоруссию с песней "Я самая" выступает Хелена Мерааи. Девочка родилась в 2003 году в Минске. Мама Хелены — белоруска, отец — из Сирии. Девочка с трех лет на сцене, увлекается литературой и историей. Хелена Мерааи — участница и победительница многих международных конкурсов и телепроектов, в том числе "Юные таланты Беларуси", "Голос. Дети" и "Новая волна 2016". Хелена является студенткой Академии популярной музыки Игоря Крутого. Песню для белорусской конкурсантки написала композитор Рита Дакота. Она о том, что каждый из нас — целая планета, и если мы будем верить в себя, то осуществим любые свои мечты.

6. Португалия

Португалию на Детском Евровидении представляет одиннадцатилетняя Марианна Венансио. Она поет в хоре с трех лет, занимается классическими танцами. Марианна хорошо учится, из школьных предметов любит музыку, физкультуру и английский язык, который изучала при Британском консульстве. Увлечениями девочки являются кино, чтение, езда на велосипеде, лыжи, купание на пляже и путешествия. Марианна мечтает стать актрисой или певицей мюзиклов. На конкурсе она выступит с песней Youtuber ("Ютубер").

7. Ирландия

С песней "Súile Glasa" ("Зеленые глаза") одиннадцатилетняя Мюррен МакДоннелл представляет Ирландию. Родом Мюррен из небольшого портового городка неподалеку от Дублина, где живет с родителями, тремя братьями и собакой Агнесс. Учится вокалу и теории музыки, играет на пианино и гитаре, сама пишет песни и выступает с известными ирландскими исполнителями. Девочка гордится тем, что представляет свою страну на конкурсе, и верит, что ее песня особенная. В Грузии Мюррен МакДоннелл планирует весело отметить свой двенадцатый день рождения.

8. Македония

Бывшую югославскую Республику Македония представляет Мина Блажев с композицией "Dancing Through Life" ("Танец по жизни"). Мина — уроженка македонской столицы, города Скопье, ей 14 лет. Как говорят ее родители, девочка начала петь раньше, чем говорить. У Блажев серьезный опыт выступлений на большой сцене, в этом году она стала призером македонского Международного музыкального конкурса Ezerski Biseri, участвовала в шоу талантов Pink Stars, популярном на Балканском полуострове. Является ученицей Музыкальной академии звезд в Македонии и лауреатом множества международных вокальных конкурсов.

9. Грузия

Представитель Грузии — двенадцатилетний Григол Кипшидзе с песней "Voice of the Heart" ("Голос сердца"). Родился мальчик в семье музыкантов Пааты и Эки Кипшидзе. Григол поет с шести лет. С девяти лет учится вокалу профессионально, под руководством музыканта Буки Картозия. В настоящее время поет в его квартете. С 2014 года является учеником Вокальной Академии в Тбилиси. Играет на пианино, гитаре, танцует. Кипшидзе — призер второго места грузинского аналога проекта X-Factor 2017.

10. Албания

Албания представлена на конкурсе десятилетней конкурсанткой Аной Кондра. Сценическая деятельность девочки началась с восьми лет — с музыкального телепроекта Tu Si Che Vales, в котором она дошла до финала. Через год Ана стала участницей телевизионного шоу Little Genius ("Маленький гений"). А вскоре — призером Национального детского фестиваля в албанском городе Шкодер. Затем последовало множество других призов и наград на различных конкурсах. На Детском Евровидении Ана Кондра споет композицию "Mos ma prekni pemën" ("Не трогайте мое дерево").

11. Украина

За Украину с песней "Не зупиняй" ("Не останавливай") выступает Анастасия Багинская. Настя из Киева, родилась в 2005 году, сейчас живет в городе Белая Церковь. Поет с четырех лет, сама пишет музыкальные композиции. На сцене выступает с шести лет, играет на пианино. Анастасия говорит на украинском, русском, английском и датском языках. Она принимала участие в многочисленных международных конкурсах, в том числе "Витебск 2014", "Голос. Дети". Обучается вокалу в Katapulta Art Music School в Киеве. Джаз — это любимый музыкальный стиль музыки Багинской.

12. Мальта

Мальту представляет десятилетний Джанлука Чилия с песней "Dawra Tond" ("Обернись"). Вокалом мальчик увлекся в раннем детстве, профессионально же начал заниматься музыкой в возрасте шести лет. В 2006 году Джанлука стал обладателем Гран-при Первого международного фестиваля Arpeggio. Джанлука Чилия — мальчик очень дружелюбный, призывает своих поклонников следовать в жизни своей мечте, быть трудолюбивым и наслаждаться любимым делом.

13. Россия

Полина Богусевич представляет Россию. Москвичке 13 лет, она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, ранее участвовала в проекте "Голос. Дети". В 2012 году юная певица стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В этом же году была участницей телепроектов "Окно в Париж" и "Школа Музыки". В 2014 году девочка появилась в самом первом сезоне шоу "Голос. Дети". Богусевич — участница телепроектов "Песня года 2014", "Рождественская песенка года 2014", "Детская Песня года 2014", лауреат II степени международного конкурса "Детская Новая Волна" 2014 года. На конкурсе Полина исполнит свою песню "Крылья".

14. Сербия

Сербию представляет дуэт Ирины Бродич и Яны Паунович. Яна живет в Белграде, играет на контрабасе, танцует джаз-балет, обучается вокалу, принимает активное участие в модных шоу и благотворительных мероприятиях. Ирина — из города Шабац, с пяти лет поет в вокальном хоре, играет на пианино. В возрасте 11 лет у нее был дебютный сольный концерт в качестве пианистки. Исполнительницы знают друг друга три года — за это время они стали лучшими подругами. Девочки исполнят на Детском Евровидении песню "Ceo svet je naš" ("Целый свет — наш"), которую написали сами.

15. Австралия

Австралия представлена на конкурсе исполнительницей Изабеллой Кларк и песней "Speak Up!" ("Скажи!"). Как рассказывают родители девочки, Изабелла часто поет песни Бейонсе, обожает репертуар Майкла Джексона. Вокалом она занимается профессионально, активно участвует в музыкальных конкурсах. В свободное время Изабелла предпочитает смотреть австралийские кинокомедии. Девочка очень дорожит семьей и друзьями.

16. Италия

Завершит конкурс представительница Италии Мария Исиде Фьоре с песней "Scelgo" ("Мой выбор"). Родом тринадцатилетняя Мария из провинции Масса-Каррара в Тоскане. Девочка играет на кларнете и поет в хоре и танцует в коллективе Danzabilmente, который поддерживает людей с ограниченными возможностями. С 2015 года Мария выступает как сольная вокалистка.

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