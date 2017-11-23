Мединский поздравил народного артиста России Анатолия Адоскина с 90-летием

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 90-летним юбилеем актера и педагога Школы-студии МХАТ, народного артиста РФ Анатолия Адоскина, отметив "яркий след в истории отечественного игрового искусства", который оставил актер.

"Популярный актер, блестящий чтец и рассказчик, человек поистине щедрого дарования, Вы смогли сполна реализовать свой огромный потенциал, заслужили высокое признание коллег и поклонников. Ваше творческое сотрудничество с прославленными мастерами сцены подарило зрителям десятки замечательных работ — глубоких, искренних, оставивших яркий след в истории отечественного игрового искусства", — говорится в поздравительной телеграмме

Министр подчеркнул, что многогранный талант Адоскина раскрылся и на преподавательском поприще.

"Немало учащихся Школы-студии МХАТ обрели в Вашем лице мудрого наставника, переняли Ваш уникальный опыт и профессионализм", — отметил Мединский.

За свою долгую творческую жизнь Адоскин сыграл в кино множество ролей, в том числе в знаменитых советских фильмах "Два капитана", "Человек ниоткуда" "Девчата", "Операция "Трест" "Братья Карамазовы" (1968), "Семь стариков и одна девушка". Актер преподает в Школе-студии МХАТ. Более 50 лет служит в Театре имени Моссовета.