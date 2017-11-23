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Культура

Испанский фонд передал Третьяковке картины на миллионы долларов

15:2223.11.2017
(обновлено: 16:41 23.11.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПередача в музейный фонд РФ произведений живописи из испанского Фонда Сурикова. 23 ноября 2017Передача в музейный фонд РФ произведений живописи из испанского Фонда Сурикова. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Испанский фонд Сурикова подарил Третьяковской галерее большую коллекцию картин, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и коллекционер Владимир Некрасов в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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По его словам, стоимость полотен "исчисляется многими миллионами долларов". "Это испанские меценаты, которые еще в советские годы собирали коллекцию живописи, покупали, находили и реставрировали картины с самого XX века", — сообщил Мединский журналистам.

Он отметил, что за последние две недели это уже вторая акция дарения, ранее фонд музея пополнился коллекциями от меценатов.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПроизведения русской и советской живописи из испанского "Фонда Сурикова", представленные в экспозиции выставки, перед церемонией передачи в музейный фонд РФ. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Произведения русской и советской живописи из испанского "Фонда Сурикова", представленные в экспозиции выставки, перед церемонией передачи в музейный фонд РФ. 23 ноября 2017

"Долорес Сильвестра передала в дар России 58 картин из своей коллекции. Все эти картины отреставрированы", — отметил министр.

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Как сообщил глава Минкультуры, часть коллекции передается не только в Третьяковскую галерею, но также поступит в Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" и в Нижегородский и Волгоградский художественные музеи.

По словам Мединского, тот факт, что Третьяковка принимает в дар картины, говорит о их высокой художественной ценности. "Третьяковка абы что не берет. Она берет только лучшие из лучших, там проходит целая экспертиза, советы, и по каждой картине принимается решение", — пояснил он.

"Это очень хорошо, это поддерживает уровень коллекции, и планка не опускается", — заявил Мединский.

Министр также сообщил, что посещаемость Третьяковской галереи за последние несколько лет выросла.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДиректор испанского "Фонда Сурикова", коллекционер Долорес Томас Сильваторе перед церемонией передачи в музейный фонд РФ произведений русской и советской живописи из испанского "Фонда Сурикова". 23 ноября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Директор испанского "Фонда Сурикова", коллекционер Долорес Томас Сильваторе перед церемонией передачи в музейный фонд РФ произведений русской и советской живописи из испанского "Фонда Сурикова". 23 ноября 2017
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Культура
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Художник с острова Эзель
Положит теперь в запасники.
15:28
23.11.2017
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