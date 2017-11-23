Испанский фонд передал Третьяковке картины на миллионы долларов

Передача в музейный фонд РФ произведений живописи из испанского Фонда Сурикова. 23 ноября 2017

Передача в музейный фонд РФ произведений живописи из испанского Фонда Сурикова. 23 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Испанский фонд Сурикова подарил Третьяковской галерее большую коллекцию картин, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

По его словам, стоимость полотен "исчисляется многими миллионами долларов". "Это испанские меценаты, которые еще в советские годы собирали коллекцию живописи, покупали, находили и реставрировали картины с самого XX века", — сообщил Мединский журналистам.

Он отметил, что за последние две недели это уже вторая акция дарения, ранее фонд музея пополнился коллекциями от меценатов.

"Долорес Сильвестра передала в дар России 58 картин из своей коллекции. Все эти картины отреставрированы", — отметил министр.

Как сообщил глава Минкультуры, часть коллекции передается не только в Третьяковскую галерею, но также поступит в Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" и в Нижегородский и Волгоградский художественные музеи.

По словам Мединского, тот факт, что Третьяковка принимает в дар картины, говорит о их высокой художественной ценности. "Третьяковка абы что не берет. Она берет только лучшие из лучших, там проходит целая экспертиза, советы, и по каждой картине принимается решение", — пояснил он.

"Это очень хорошо, это поддерживает уровень коллекции, и планка не опускается", — заявил Мединский.

Министр также сообщил, что посещаемость Третьяковской галереи за последние несколько лет выросла.