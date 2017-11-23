Минкультуры предложит "компромисс" по сборам с зарубежных фильмов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство культуры до конца текущего года предложит законопроект по размеру сбора с зарубежных фильмов, которые выходят в российский прокат, сообщил министр Владимир Мединский.

"Будет представлен в ближайшем будущем. Сейчас мы консультируемся с сообществом", — сказал Мединский, отвечая на вопрос о сроках предоставления законопроекта по проценту сбора с зарубежных фильмов.

"До конца года. Сейчас мы консультируемся. Сообщество хочет поменьше, а, естественно, российские кинопроизводители хотят побольше", — пояснил министр.

Он добавил, что министерство после консультаций выработает компромиссный показатель.

"Мы сейчас консультируемся и какую-то компромиссную цифру представим", — рассказал он.