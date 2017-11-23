Дата и место похорон Хворостовского до сих пор неизвестны

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Дата и место похорон российского оперного певца Дмитрия Хворостовского пока неизвестны, заявил РИА Новости директор певца Марк Хилдрю.
Хворостовский скончался на 56-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Ранее композитор Игорь Крутой сообщил, что прощание с оперным певцом, вероятно, пройдет в московском Концертном зале имени Чайковского, в понедельник, 27 ноября.
По словам Иосифа Кобзона, Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске.
"Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение", — сказал Кобзон.
Эту информацию подтвердили в министерстве культуры Красноярского края.
В ведомстве рассказали, что после прощания с Хворостовским в Москве пройдет процедура кремации. Одну капсулу с прахом похоронят на Новодевичьем кладбище, а другую — в Красноярске.
Как сообщили РИА Новости в московском департаменте торговли и услуг, власти согласовали погребение на одном из самых известных кладбищ столицы, где хоронят видных деятелей политики, науки и культуры.
"В Красноярске обязательно должна быть увековечена память о Хворостовском. Речь идет и о мемориальной доске, а со временем и о памятнике. В музеях также должны появиться экспозиции о нашем земляке", — сказал депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев.
Такое же намерение выразил и руководитель комиссии при Мосгордуме по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Тихо и скорбно"
В четверг в Большом концертном зале в Красноярске выставили портрет артиста.
"Несут свечи, цветы, очень много цветов, поток не прекращается. На глазах слезы, мало говорят. На большом крыльце, где установлен большой экран, непрерывно транслируется видеоряд с Хворостовским. Вот только что подошла очень молодая мама с маленькой дочкой и заплакала… Тихо, скорбно…" — рассказала пресс-секретарь краевой филармонии Вера Кириченко.
По ее словам, отдать дань памяти уже приезжали исполняющий обязанности губернатора региона Александр Усс и митрополит Пантелеимон. Почитатели таланта Хворостовского смогут приходить до конца дня.
Об артисте
Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала".
Он работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.
В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз он появился на публике в июне нынешнего года на австрийском фестивале "Grafenegg".
Последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского.