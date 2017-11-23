Дата и место похорон Хворостовского до сих пор неизвестны

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Дата и место похорон российского оперного певца Дмитрия Хворостовского пока неизвестны, заявил РИА Новости директор певца Марк Хилдрю.

"Мне пока нечего сообщить вам", — сказал он.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее композитор Игорь Крутой сообщил, что прощание с оперным певцом, вероятно, пройдет в московском Концертном зале имени Чайковского, в понедельник, 27 ноября.

По словам Иосифа Кобзона, Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске.

"Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение", — сказал Кобзон.

Эту информацию подтвердили в министерстве культуры Красноярского края.

В ведомстве рассказали, что после прощания с Хворостовским в Москве пройдет процедура кремации. Одну капсулу с прахом похоронят на Новодевичьем кладбище, а другую — в Красноярске.

Как сообщили РИА Новости в московском департаменте торговли и услуг, власти согласовали погребение на одном из самых известных кладбищ столицы, где хоронят видных деятелей политики, науки и культуры.

При этом память артиста хотят увековечить также в двух городах.

"В Красноярске обязательно должна быть увековечена память о Хворостовском. Речь идет и о мемориальной доске, а со временем и о памятнике. В музеях также должны появиться экспозиции о нашем земляке", — сказал депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев.

Такое же намерение выразил и руководитель комиссии при Мосгордуме по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Тихо и скорбно"

В четверг в Большом концертном зале в Красноярске выставили портрет артиста.

"Несут свечи, цветы, очень много цветов, поток не прекращается. На глазах слезы, мало говорят. На большом крыльце, где установлен большой экран, непрерывно транслируется видеоряд с Хворостовским. Вот только что подошла очень молодая мама с маленькой дочкой и заплакала… Тихо, скорбно…" — рассказала пресс-секретарь краевой филармонии Вера Кириченко.

По ее словам, отдать дань памяти уже приезжали исполняющий обязанности губернатора региона Александр Усс и митрополит Пантелеимон. Почитатели таланта Хворостовского смогут приходить до конца дня.

Об артисте

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После дебюта в Nice Opera в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных фестивалях.

Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала".

Он работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.

В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз он появился на публике в июне нынешнего года на австрийском фестивале "Grafenegg".

Последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского.