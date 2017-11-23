МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Кремле считают заслугой Минкультуры президентский грант "Сатирикону", хотя в целом, несмотря на поддержку, состояние театра плачевно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, означает ли тот факт, что театр "Сатирикон" получил президентский грант после жалобы Константина Райкина на проверки Минкультуры, что Кремль таким образом поддерживает Райкина в этом конфликте, Песков сказал: "Нет, не означает абсолютно".

"Сатирикон" получал очень много грантов, несмотря на это пребывает в весьма, насколько нам известно, плачевном финансовом состоянии, несмотря на то, что он постоянно получает поддержку по линии и грантов и министерства культуры. В данном случае, собственно, во многом это, безусловно, заслуга министерства культуры", — отметил он.

Президент России Владимир Путин увеличил общий объем грантовой поддержки в области культуры с 5,3 до 8 миллиардов рублей в 2018 году, поддержка будет оказана, в частности, театру "Сатирикон" Константина Райкина, Театру Наций и Геликон-опере, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.