Семья Хворостовского до сих пор не подтвердила дату и место похорон артиста

ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости. Дата и место похорон российского оперного певца Дмитрия Хворостовского пока не известны, заявил РИА Новости в четверг Марк Хилдрю, работавший директором певца.

Хворостовский умер в Лондоне в ночь на среду на 56-м году жизни после долгой тяжелой болезни — у него была опухоль мозга. В британской столице певец жил вместе с семьей.

"Мне пока нечего сообщить вам", — сказал Хилдрю.

Ранее народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске. Эту информацию подтвердили в министерстве культуры Красноярского края.

Будучи обладателем выдающегося баритона, Хворостовский исполнял заглавные партии в известнейших постановках мира — был "Евгением Онегиным" в опере Петра Чайковского, "Родриго" в "Доне Карлосе" Джузеппе Верди; исполнял партии Симона Бокканегра, Дона Жуана, Фигаро; выступал на сценах лучших оперных театров мира.

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