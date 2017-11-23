"Упсала-Цирк" поставил "Точку" на культурном форуме в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Спектакль "Упсала-Цирка" "Точка", который был представлен на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, спровоцировал широкую дискуссию о возможностях реализации творческих проектов в зонах социального риска, в том числе колониях и закрытых воспитательных школах для детей.

"Упсала-Цирк", который позиционируется как единственный в мире цирк для хулиганов, существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь занимаются в основном воспитанники коррекционных школ, а также дети с особенностями развития. Участие в спектаклях, где традиционные цирковые жанры объединяются с такими элементами уличной культуры, как паркур и брейк-данс, помогает им не только реализовать таланты, но и изменить жизненный сценарий.

© Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" Спектакль "Эффект пинг-понгового шарика" © Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" Спектакль "Эффект пинг-понгового шарика"

Творчество дает альтернативу

"Уровень социализации наших воспитанников до и после "Упсала-цирка" едва ли можно оценить однозначно, но в моем понимании само желание ребенка прийти сюда и попытаться что-то сделать уже является огромным прорывом, тем более что у нас занимаются дети, которые уже имеют негативный жизненный опыт. Для них участие в творческом процессе в какой-то степени становится результатом попытки сопротивляться жизненным обстоятельствам, и это очень серьезное достижение для любого человека, ребенка или взрослого", — рассказала РИА Новости руководитель "Упсала-Цирка" Лариса Афанасьева.

По ее словам, сейчас в проектах "Упсала-Цирка" задействовано около 90 детей и подростков, в их числе 30 воспитанников центра "Пакитан" для детей с синдромом Дауна, созданного в сентябре 2016 года. Отбор в коррекционных школах начинается с недельных мастер-классов, которые проводят тренеры "Упсала-Цирка" и подростки из старшей группы, затем дети получают удостоверения "цирковых хулиганов" и в течение года посещают занятия в качестве наблюдателей, после чего начинают непосредственно участвовать в представлениях и ездить на гастроли.

"В первый год, когда ребята приходят, для нас главная задача — выстроить мотивацию, рассказать о нашем творческом пространстве и погрузить в него детей, чтобы они увидели, что могут выбирать между тем миром, откуда пришли, и миром "Упсала-Цирка", — говорит Лариса Афанасьева. — А дальше начинается то, что называется индивидуальный подход: не дать каждому ребенку готовое решение со словами: "Я знаю, как надо делать и тебя научу, хочешь ты того или нет, тебе будет хорошо, а потом скажешь спасибо", а пойти вслед за ним, очень внимательно понаблюдать, прислушаться к тому, что в нем уже заложено".

Пока в практике "Упсала-Цирка" не было случаев, когда его выпускники становились профессиональными цирковыми артистами, однако у них есть возможность совершенствовать свои навыки. "Для ребят из старшей группы и тех выпускников, кому интересно развиваться дальше, мы сделали профессиональный цирковой спектакль "Эффект пинг-понгового шарика" — историю о том, как ничем не примечательная вещь вроде шарика для пинг-понга внезапно может оказаться центром, вокруг которого вертится весь мир", — отметила Лариса Афанасьева.

Она считает "настоящим вызовом" тот факт, что на фестивале FRINGE 2017 в Эдинбурге это представление демонстрировалось именно как профессиональная творческая программа, а не как социальный проект. Всего же "Упсала-Цирк" ежегодно показывает около 45 спектаклей. Один из самых проникновенных — "Точка" — был представлен 16 ноября на Санкт-Петербургом международном культурном форуме.

© Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" Спектакль "Мы делили мандарин" © Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" Спектакль "Мы делили мандарин"

Цирк в спецшколе

Идея создания этого спектакля, где документалистика сочетается с цирковыми элементами, возникла в рамках проекта "Цирк за забором" с участием мальчиков из специальной школы №1 закрытого типа в Приморском районе Санкт-Петербурга — учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением. Работе над представлением, основанном на реальных историях из жизни воспитанников спецшколы, предшествовал трехлетний период, когда сотрудники "Упсала-Цирка" занимались с ними несколько раз в неделю.

"Жонглирование и акробатика — само собой, но основной упор в тренировках мы сделали на занятия паркуром, который, можно сказать, стал языком коммуникации, поскольку это дисциплина улиц, где ребята чувствовали себя в своей тарелке. А затем в какой-то момент настало время выходить из комфортного формата и делать следующий шаг, которым и стал спектакль "Точка", — рассказала РИА Новости координатор проекта "Цирк за забором" Анна Бадулина.

После того как идею создания спектакля с участием воспитанников одобрило руководство спецшколы, на помощь "Упсала-Цирку" пришли два профессиональных театральных драматурга и режиссера: Наталья Боренко и Мария Колосова, которые наедине обсуждали с каждым будущим артистом его историю, договариваясь о том, какую часть можно вынести на публику. "При обработке этим диктофонным записям был присвоен гриф высочайшей секретности. Иначе мы бы просто навсегда потеряли доверие ребят", — вспоминает Анна Бадулина.

Она признается, что на первом этапе ученики закрытой спецшколы восприняли проект без особого энтузиазма: "По их позам, разговорам, манере поведения чувствовалось, что до нас воспитательное учреждение посещала масса различных организаций, предлагавших мальчикам мероприятия, в которых они участвовали просто от нечего делать, не понимая, зачем это нужно каждому лично, — рассказала координатор проекта "Цирк за забором". — И атмосфера изменилась только тогда, когда ребята поняли, что мы не собираемся насильно вкладывать что-то в их головы, когда пошел разговор о жизненной истории каждого из них, когда мы начали с ними советоваться по поводу того или иного номера, сценических вариантов в целом. Можно сказать, что нас стали воспринимать на равных — как партнеров, а не просто взрослых".

Сегодня в спектакле заняты около 20 человек, и состав артистов время от времени обновляется, когда кто-то из воспитанников покидает спецшколу. Несмотря на ротацию, несколько подростков продолжает играть в "Точке", даже покинув стены воспитательного учреждения.

"Один из мальчиков, чья история повествует о его взаимоотношениях с отцом, сейчас учится в обычной школе, у него все хорошо. На показ, который пройдет в рамках Культурного форума, он приедет как обычный артист — просто потому, что ему по-прежнему интересно. И это, мне кажется, очень важный показатель важности и востребованности проекта", — добавила Анна Бадулина.

© Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" Спектакль "Я Басё" © Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" Спектакль "Я Басё"

Уроки для педагогов

Главный вопрос, который был поставлен в ходе МКФ, — перспективы и возможности масштабирования таких творческих инициатив.

"Мы стремимся получить ответ на вопрос, как сделать проекты, подобные "Точке", долгосрочными и относительно массовыми в плане расширения охвата закрытых государственных воспитательных учреждений", — сообщила РИА Новости руководитель проекта "Школа цирковой педагогики Упсала-Цирка" Вера Жукова.

По ее словам, пока рассматривается два варианта продвижения творческих проектов в стенах спецшкол: либо команда в составе режиссера и тренеров проводит занятия с воспитанниками на их территории несколько раз в неделю, либо находится там на постоянной основе в течение одного-двух месяцев. В любом случае готовый цирковой спектакль демонстрируется широкой публике не только там, где находится спецшкола, но и в других городах.

"Для этого нужно решить несколько задач, от поиска и обучения людей, готовых заниматься с ребятами, до достижения договоренностей с администрациями госучреждений, обеспечения финансирования постановки спектакля и возможности его дальнейших показов. Цель, конечно, амбициозная, однако ее достижение может дать очень хороший эффект", — считает Вера Жукова.

По ее мнению, участие в таких мероприятиях, как Культурный форум, позволяет "Упсала-цирку" продвинуться в этом направлении, попутно обменявшись опытом с теми энтузиастами, кто также занимается творческими проектами в зонах социального риска. В их числе, например, руководитель театра Nucleo Горацио Черток, работавший в тюремных театрах Италии.

© Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" День рождения "Упсала-Цирка" © Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" День рождения "Упсала-Цирка"

"Наша глобальная идея заключается в том, чтобы облегчить взаимодействие с государственными структурами, узнать их мнение о том наборе творческих инструментов взаимодействия с детьми, которым они сегодня располагают, лучше понять их потребности в партнерстве с театральными и цирковыми коллективами, объяснить, что может дать нам всем это партнерство. Конечно, если бы Культурный форум не предоставил "Упсала-Цирку" такую возможность, организовать столь широкий диалог было бы сложнее", — говорит Вера Жукова.

Рассчитывая на масштабирование творческих проектов в закрытых воспитательных учреждениях для детей и подростков, "Упсала-Цирк" намерен в первую очередь заняться подготовкой кадров. Как сообщила Вера Жукова, в 2018 году планируется ввести годичную программу обучения для социальных работников и педагогов дополнительного образования. "Этот курс включает несколько модулей — от организационной тематики до творческой составляющей, позволяющей ребенку раскрыться через тот художественный образ, который ему близок и понятен. Условно говоря, это не эквилибр, где ты в блестках и золотом костюме изгибаешься на сцене, а номер, где ты можешь танцевать в модной кепке и в спущенных штанах", — отметила она.

© Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" День рождения "Упсала-Цирка" © Фото : Василий Вострухин/ Пресс-служба "Упсала-Цирка" День рождения "Упсала-Цирка"

Руководитель "Упсала-Цирка" Лариса Афанасьева добавила, что не ставит целью в короткий срок задействовать в творческих проектах как можно больше "хулиганов". "Ничего не происходит быстро, и для формирования того, что называется новой культурой, необходимо, прежде всего, выстроить образовательные программы, подготовить людей. Можно понастроить огромное количество шатров по всей России, но это даст лишь форму работы с детьми, а не содержание. Поэтому для нас расширение — вопрос времени и создания новой культуры", — резюмировала она.

РИА Новости выступило генеральным информационным партнером VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который прошел 16-18 ноября. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.