В США скончался джазовый композитор и музыкант Джон Хендрикс

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский исполнитель, прославившийся написанием текстов к известным инструментальным джазовым композициям, Джон Хендрикс (Jon Hendricks) скончался в Нью-Йорке на 96-м году жизни, сообщила дочь музыканта газете New York Times.

По данным издания, Хендрикс ушел из жизни в среду в одной из больниц Манхеттена.

Джон Карл Хендрикс прославился в 1950-х годах, будучи участником вокального трио Lambert, Hendricks & Ross. Он писал тексты к уже существующим инструментальным джазовым композициям, отталкиваясь от их названий, считался одним из виртуозов скэта — вида импровизированного джазового пения, в котором голос используется для имитации музыкального инструмента.