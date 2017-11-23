КРАСНОЯРСК, 23 ноя — РИА Новости, Светлана Белькович. Красноярский государственный театр оперы и балета в память о народном артисте России Дмитрии Хворостовском, который там начинал карьеру, бесплатно покажет для зрителей оперу "Трубадур", сообщила РИА Новости пресс-секретарь ТОиБ Евгения Говоруха.

Ранее в среду семья Хворостовского сообщила на его странице в Facebook, что певец скончался. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Красноярский государственный театр оперы и балета почтит память земляка и коллеги, который начинал свой творческий путь в нашем театре – народного артиста России Дмитрия Хворостовского и 26 ноября в 12.00 (время местное) мы приглашаем всех красноярцев на оперу "Трубадур". В этом спектакле выдающийся певец неоднократно блистал на лучших мировых оперных сценах", — сказала Говоруха.

По ее словам, еще один спектакль "Пиковая дама" на музыку Петра Чайковского также будет посвящен памяти Дмитрия Хворостовского.

Опера "Пиковая дама" – знаковый спектакль для Красноярского оперного театра. Одна из первых серьезных партий Хворостовского, исполненных на сцене этого театра, – Елецкий (12 ноября 1985 года). Однако участвовать в спектаклях певец начал гораздо раньше, еще будучи студентом Красноярского института искусств. В Красноярском театре оперы и балета Хворостовский прослужил около 5 лет – с 1985 по 1990 год, исполнив за это время солидный репертуар.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая дама" Хворостовского стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.

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