В Нью-Йорке скончался продюсер американских джазовых звезд Джордж Авакян

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский продюсер Джордж Авакян, работавший с известными джазовыми исполнителями Луи Армстронгом, Майлзом Дэвисом, Дюком Эллингтоном, скончался на 99-м году жизни в США, пишет газета New York Times.

Джордж Авакян родился в России в 1919 году. Вскоре после рождения его семья переехала в США.

Сообщается, что Авакян скончался в среду в своем доме на Манхэттене. Смерть продюсера подтвердила его дочь.

Среди множества наград Авакяна также орден Ленина (1990). Его имя есть на Стене Славы джаза.