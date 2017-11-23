"Тяжелая потеря": Путин соболезнует в связи со смертью Хворостовского

07:5123.11.2017
(обновлено: 07:53 23.11.2017)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной народного артиста, оперного певца Дмитрия Хворостовского.
Хворостовский умер в среду в возрасте 55 лет после тяжелой и продолжительной болезни. В 2015 году артист рассказал, что страдает от опухоли мозга.
"Президент глубоко соболезнует родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского, который, к сожалению, ушел из жизни. Президент — большой поклонник творчества Хворостовского. В целом считаем его не только достоянием отечественной культуры, но и мировой культуры", — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также отметил, что в ближайшее время Путин направит телеграмму-соболезнование родным и близким Хворостовского.
"Великий русский певец"
Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил свои искренние соболезнования в связи со смертью Хворостовского, которого назвал великим русским певцом, чей талант принадлежал всем, кому посчастливилось услышать его неповторимый голос.
"Сегодня не стало Дмитрия Хворостовского — яркого, талантливого, совершенно уникального оперного певца. Это трагическая потеря для отечественной и мировой культуры, для родных и близких, для миллионов людей. Ведь его редкий дар принадлежал каждому человеку на планете, всем, кому посчастливилось услышать его неповторимый голос", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Премьер-министр отметил, что музыка была жизнью Хворостовского, и "даже будучи смертельно больным, он всегда находил в себе силы и мужество выходить на сцену, чтобы петь". Медведев напомнил, что последний концерт оперный певец дал второго июня в своем родном Красноярске.
"Его голос преодолевал границы и расстояния, вызывая эмоции слушателей по всему миру. Дмитрия Хворостовского ждали на лучших театральных площадках. Но где бы он ни выступал, он всегда оставался великим русским певцом. Таким он и будет жить в нашей памяти, в сердцах миллионов поклонников", — отмечается в телеграмме.
"Выдающийся баритон современности"
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что глубоко потрясен новостью о смерти народного артиста. Он также назвал кончину Хворостовского утратой для российской культуры.
"Дмитрий Александрович по праву считался одним из ведущих баритонов современности, удивительным вокальным данным и мастерству которого рукоплескали крупнейшие залы мира. Такой успех был результатом его огромного трудолюбия, искренности по отношению к слушателям, безграничного желания дарить им своё творчество. Для зарубежной публики многие из произведений русской классической оперы по-новому открылись именно в исполнении Хворостовского", — говорится в телеграмме Мединского.
Министр также подчеркнул, что оперный певец всегда помнил о своих корнях и регулярно давал концерты в родном для него Красноярске и других городах России. Он также отметил, что Хворостовский уделял много внимания поддержке молодых талантов и продолжал заниматься благотворительностью, несмотря на необходимость бороться с тяжелой болезнью.
"Прошу родных, коллег и всех почитателей таланта Дмитрия Александровича Хворостовского принять слова соболезнования и участия.Добрая память о нём навсегда останется в наших сердцах", — заключил министр.
Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
"Ушел великий патриот"
Выразили свои соболезнования в связи с кончиной Хворостовского и многие российские политики.
В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал кончину певца "невосполнимой потерей".
"От нас ушел великий артист и патриот России", — отметил он.
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что Хворостовский обладал уникальным талантом и огромной творческой силой. По ее словам, выступления певца навсегда останутся в золотом фонде музыкального искусства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что Хворостовский внес большой вклад в оперное искусство. Политик также выразил соболезнования родным и близким народного артиста.
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"Утро туманное" в исполнении Хворостовского. Фрагменты выступлений