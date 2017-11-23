"Тяжелая потеря": Путин соболезнует в связи со смертью Хворостовского

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной народного артиста, оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Хворостовский умер в среду в возрасте 55 лет после тяжелой и продолжительной болезни. В 2015 году артист рассказал, что страдает от опухоли мозга.

"Президент глубоко соболезнует родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского, который, к сожалению, ушел из жизни. Президент — большой поклонник творчества Хворостовского. В целом считаем его не только достоянием отечественной культуры, но и мировой культуры", — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в ближайшее время Путин направит телеграмму-соболезнование родным и близким Хворостовского.

"Великий русский певец"

Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил свои искренние соболезнования в связи со смертью Хворостовского, которого назвал великим русским певцом, чей талант принадлежал всем, кому посчастливилось услышать его неповторимый голос.

"Сегодня не стало Дмитрия Хворостовского — яркого, талантливого, совершенно уникального оперного певца. Это трагическая потеря для отечественной и мировой культуры, для родных и близких, для миллионов людей. Ведь его редкий дар принадлежал каждому человеку на планете, всем, кому посчастливилось услышать его неповторимый голос", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер-министр отметил, что музыка была жизнью Хворостовского, и "даже будучи смертельно больным, он всегда находил в себе силы и мужество выходить на сцену, чтобы петь". Медведев напомнил, что последний концерт оперный певец дал второго июня в своем родном Красноярске.

"Его голос преодолевал границы и расстояния, вызывая эмоции слушателей по всему миру. Дмитрия Хворостовского ждали на лучших театральных площадках. Но где бы он ни выступал, он всегда оставался великим русским певцом. Таким он и будет жить в нашей памяти, в сердцах миллионов поклонников", — отмечается в телеграмме.

"Выдающийся баритон современности"

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что глубоко потрясен новостью о смерти народного артиста. Он также назвал кончину Хворостовского утратой для российской культуры.

"Дмитрий Александрович по праву считался одним из ведущих баритонов современности, удивительным вокальным данным и мастерству которого рукоплескали крупнейшие залы мира. Такой успех был результатом его огромного трудолюбия, искренности по отношению к слушателям, безграничного желания дарить им своё творчество. Для зарубежной публики многие из произведений русской классической оперы по-новому открылись именно в исполнении Хворостовского", — говорится в телеграмме Мединского.

Министр также подчеркнул, что оперный певец всегда помнил о своих корнях и регулярно давал концерты в родном для него Красноярске и других городах России. Он также отметил, что Хворостовский уделял много внимания поддержке молодых талантов и продолжал заниматься благотворительностью, несмотря на необходимость бороться с тяжелой болезнью.

"Прошу родных, коллег и всех почитателей таланта Дмитрия Александровича Хворостовского принять слова соболезнования и участия.Добрая память о нём навсегда останется в наших сердцах", — заключил министр.

"Ушел великий патриот"

Выразили свои соболезнования в связи с кончиной Хворостовского и многие российские политики.

В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал кончину певца "невосполнимой потерей".

"От нас ушел великий артист и патриот России", — отметил он.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что Хворостовский обладал уникальным талантом и огромной творческой силой. По ее словам, выступления певца навсегда останутся в золотом фонде музыкального искусства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что Хворостовский внес большой вклад в оперное искусство. Политик также выразил соболезнования родным и близким народного артиста.