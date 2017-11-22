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Культура

Хворостовский стал вдохновителем движения, помогающего онкобольным детям

Сюжет:
Умер Дмитрий Хворостовский (67)
23:0922.11.2017
(обновлено: 23:44 22.11.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПевец Дмитрий Хворостовский. Архивное фотоПевец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, сам того не зная, стал вдохновителем движения Unity в России, которое помогает онкобольным детям, рассказала РИА Новости основатель проекта Алена Кузьменко.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Нина Зотина
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В конце 2015 года именно отзывчивость команды Хворостовского в ответ на борьбу ее матери Светланы Кузьменко с раком побудила Алену основать это движение в России. Позже его поддержали выдающиеся деятели культуры, бизнесмены, космонавты.

Голос Хворостовского как лекарство

Концерты Хворостовского фактически дважды возвращали Светлану Кузьменко, которой врачи давали не больше месяца, к жизни.

"Первый раз на концерте Хворостовского мы оказались в 2014 году, когда мы с мамой были в Стамбуле. Мы только начали наше лечение. У мамы была очень тяжелая химиотерапия. И я пыталась ее отвлечь. Концертный зал был рядом с нашей клиникой. И я купила билеты, не понимая, смогу ли я ее взять на этот концерт. Но мы все-таки приехали. Мама была в сложном, пограничном состоянии. Потом мы очень часто вспоминали этот концерт. Она сидела и пела вместе с Хворостовским. Ей было тяжело, но и это уже была большая победа", — вспоминает Алена.

После Кузьменко добилась включения мамы в программу Йельского университета. "Мы уехали в Америку, мама ходила в Йельскую школу музыки каждый день, ей очень это помогало. Но потом ей снова стало хуже, и нас исключили из группы клинических исследований. Это был конец 2015 года, и мы вынуждены вернуться домой в Москву", — говорит она.

Солист Красноярского театра оперы и балета Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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Алена призналась, что "это был тяжелый удар". "Когда мы вернулись, без музыки и без искусства мама впала в тяжелую депрессию. Именно в тот момент у меня появилась идея помогать ей с помощью рисования, арт-терапии", — сказала собеседница агентства.

"Также я начала искать концерты, чтобы помочь ей. Взбодрить ее как-то. И я узнала, что в Москве проходит концерт Хворостовского. Билетов уже почти не было. Но я написала на сайт, описала всю нашу историю. И получила моментальный ответ от его пиар-директора Елены, что они рады будут нас видеть. После я узнала, что они предоставляли бесплатные билеты детям из музыкальных школ, малообеспеченных семей", — вспоминает Алена.

Обращение было сделано за пару дней до концерта, и Елена выразила сожаление, что не может предоставить более удобные места. "Хотя места были великолепные – на десятом ряду", — говорит Алена.

"Мама взбодрилась, и мы именно после этого начали активно развивать наше движение в России. И не только сам концерт нас заставил это сделать, а то, что люди так откликнулись, отозвались. Когда ты чувствуешь эту сопричастность, как-то легче", — добавила она.

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© РИА Новости, Ruptly, Metropolitan Opera
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Нельзя опускать руки

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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По ее словам, "этот концерт был такой отправной точкой". "Мы начали думать, что мы сможем начать наше движение. До этого у меня было разочарование, что ли – в США столько всего для онкопациентов, а в России ничего нет. Мне казалось, что люди у нас не такие отзывчивые. Но этот концерт поменял мое отношение", — отметила Кузьменко.

Хворостовский, последние годы боровшийся с опухолью головного мозга, скончался в среду в Лондоне в возрасте 55 лет.

"Для меня эта новость — очень тяжелая, особенно на фоне ухода мамы, которой тоже не стало совсем недавно. Но именно такие люди, как он, не дают опускать руки. Дают силы двигаться дальше", — подытожила Алена.

Движение Unity получило свое название в честь международного арт-проекта "Скафандр".

Арт-проект "Скафандр", миссия которого — привлечь внимание международной общественности к проблеме онкологических заболеваний, объединить людей, которые столкнулись с этой проблемой, дать им надежду на выздоровление, был создан несколько лет назад астронавтом НАСА Николь Стотт и художником Йеном Сайеном. С тех пор в космос были отправлены уже три разрисованных скафандра, в том числе "Единство" ("Unity"), в создании которого участвовали российские дети вместе с пациентами из США, Канады, Японии и Германии.

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