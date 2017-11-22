Кинопремьеры недели: "Снеговик" по Ю Несбе и мультфильм "Тайна Коко"

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. На этой неделе в российском прокате ожидается целое "нашествие" скандинавов: детектив по книге норвежца Ю Несбё "Снеговик" с Майклом Фассбендером, "Коматозники" датчанина Оплева про жизнь после смерти, триллер "Тельма" еще одного норвежца Йоакима Триера, а также новый мультик от студии Disney/Pixar "Тайна Коко".
"Снеговик"
Фильм собрал впечатляющий актерский состав, в детективе снялись Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Вэл Килмер и обладатель премии "Оскар" Дж. К. Симмонс. Неуравновешенного детектива Холе с тягой к алкоголю сыграл ирландец Майкл Фассбендер. Режиссером по-скандинавски холодного триллера стал швед Томас Альфредсон, который приобрел известность после картин "Впусти меня" и "Шпион, выйди вон".
Несмотря на хорошие исходные данные, зрители и критики разнесли "Снеговика" в пух и прах. На сайте Rotten Tomatoes и зрители, и критики поставили ему очень низкие оценки – 2,2 балла из 5 и 3,1 балла из 10 соответственно. Все не устают негодовать – как интригующий скандинавский роман получился таким пресным и скучным на большом экране?
"Коматозники"
И снова картина не пришлась зрителям и критикам по вкусу. На Rotten Tomatoes ей поставили всего 3,6 балла из 10. По мнению журналистов, фильм получился скучным, плоским и лишенным какого-либо обаяния.
"Тайна Коко"
По сюжету юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности и устроить встречу родственников, какой еще не бывало в истории. "Визуальное богатство "Тайны Коко" сходится с интересным и вдумчивым нарративом, который не только интересен для всей семьи, но и поднимает важны вопросы о культуре, семье, жизни и смерти", — отмечается на сайте.
Режиссер Ли Анкрич является создателем таких мультиков, как "История игрушек" и "Корпорация монстров", на которых выросло уже не одно поколение детей, и, судя по всему, Анкричу удалось покорить сердца зрителей и на этот раз.
"Тельма"
Пробуждающиеся чувства и желания внезапно высвобождают ее пугающие темные способности. Когда подруга Тельмы пропадает, девушка осознает, что это может быть ее виной. Лента получила хорошие отзывы критиков за захватывающий сюжет, оригинальные повороты и хорошую игру актеров.