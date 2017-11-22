Кинопремьеры недели: "Снеговик" по Ю Несбе и мультфильм "Тайна Коко"

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. На этой неделе в российском прокате ожидается целое "нашествие" скандинавов: детектив по книге норвежца Ю Несбё "Снеговик" с Майклом Фассбендером, "Коматозники" датчанина Оплева про жизнь после смерти, триллер "Тельма" еще одного норвежца Йоакима Триера, а также новый мультик от студии Disney/Pixar "Тайна Коко".

"Снеговик"

© Another Park Film (2017) Кадр из фильма "Снеговик" © Another Park Film (2017) Кадр из фильма "Снеговик"

Сюжет картины по одноименной книге писателя Ю Несбё из сделавшей его знаменитым на весь мир серии про детектива Харри Холе разворачивается вокруг убийства молодой женщины во время первого снегопада. С самого начала следствия убийца, который получает прозвище "Снеговик", оставляет записки, в которых обращается лично к полицейскому. И эти записки сопровождают каждую новую жертву. Время истекает, а полиции во что бы то ни стало необходимо поймать затаившегося в тени психопата.

Фильм собрал впечатляющий актерский состав, в детективе снялись Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Вэл Килмер и обладатель премии "Оскар" Дж. К. Симмонс. Неуравновешенного детектива Холе с тягой к алкоголю сыграл ирландец Майкл Фассбендер. Режиссером по-скандинавски холодного триллера стал швед Томас Альфредсон, который приобрел известность после картин "Впусти меня" и "Шпион, выйди вон".

Несмотря на хорошие исходные данные, зрители и критики разнесли "Снеговика" в пух и прах. На сайте Rotten Tomatoes и зрители, и критики поставили ему очень низкие оценки – 2,2 балла из 5 и 3,1 балла из 10 соответственно. Все не устают негодовать – как интригующий скандинавский роман получился таким пресным и скучным на большом экране?

"Коматозники"

Еще одно творение скандинава, на этот раз режиссера Нильса Ардена Оплева, снявшего европейскую версию "Девушки с татуировкой дракона". Сюжет картины очень похож на роман француза Бернара Вербера "Танатонавты". Пятеро студентов-медиков (Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс), одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону. Но они забывают, что, переступив черту, нужно быть готовым к последствиям.

И снова картина не пришлась зрителям и критикам по вкусу. На Rotten Tomatoes ей поставили всего 3,6 балла из 10. По мнению журналистов, фильм получился скучным, плоским и лишенным какого-либо обаяния.

© Cross Creek Pictures (2017) Кадр из фильма "Коматозники" © Cross Creek Pictures (2017) Кадр из фильма "Коматозники"

"Тайна Коко"

Зато анимационному фильму Disney/Pixar "Тайна Коко", рассказывающему историю двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение в загробный мир, на Rotten Tomatoes поставили 8,1 балла из 10.

По сюжету юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности и устроить встречу родственников, какой еще не бывало в истории. "Визуальное богатство "Тайны Коко" сходится с интересным и вдумчивым нарративом, который не только интересен для всей семьи, но и поднимает важны вопросы о культуре, семье, жизни и смерти", — отмечается на сайте.

Режиссер Ли Анкрич является создателем таких мультиков, как "История игрушек" и "Корпорация монстров", на которых выросло уже не одно поколение детей, и, судя по всему, Анкричу удалось покорить сердца зрителей и на этот раз.

© Pixar Animation Studios (2017) Мультфильм "Тайна Коко" © Pixar Animation Studios (2017) Мультфильм "Тайна Коко"

"Тельма"

И снова скандинавский фильм. Картина Йоакима Триера выдвинута Норвегией на соискание премии "Оскар" и рассказывает о молодой девушке Тельме. Она поступает в университет и впервые начинает жить отдельно от родителей-христиан, которые душат ее заботой. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и не курит, но одному противостоять не может — ей очень нравится сокурсница Аня.

Пробуждающиеся чувства и желания внезапно высвобождают ее пугающие темные способности. Когда подруга Тельмы пропадает, девушка осознает, что это может быть ее виной. Лента получила хорошие отзывы критиков за захватывающий сюжет, оригинальные повороты и хорошую игру актеров.