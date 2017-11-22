ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Руководитель фестиваля BBC Proms и BBC Radio 3 Алан Дэви в беседе с РИА Новости отметил выразительную глубину и музыкальность голоса Дмитрия Хворостовский, скончавшегося в среду утром в Лондоне, и выразил соболезнования его близким.

"Дмитрий Хворостовский обладал голосом, невероятным в своей выразительной глубине и музыкальности. Его появления в записи, на радио на оперной сцене, и особенно его пять выступлений в рамках Proms, завоевали любовь публики в этой стране и по всему миру", — сказал Дэви.

"Его будет не хватать. Мы благодарны за огромное количество записей, которые он оставил, так что мы сможем помнить этого человека, его музыку и все, что он дал миру своим выдающимся искусством. Наши помыслы сейчас с его семьей и друзьями", — добавил он.

Хворостовский умер на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В июне 2015 года российский певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.