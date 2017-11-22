МИД Британии выразил соболезнования в связи со смертью Хворостовского

ЛОНДОН, 22 ноя — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании выразил соболезнования родным и близким знаменитого российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося в среду на 56-м году жизни.
Как пояснили РИА Новости в МИД Великобритании, данное заявление cделано от имени главы министерства Бориса Джонсона.
Saddened by the news of Dmitri Hvorostovsky's death. Great singer & winner of BBC Cardiff Singer of the World competition. Our condolences to his family and friends.— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 22 ноября 2017 г.
Ранее в среду семья певца сообщила на его странице в Facebook, что он скончался. Хворостовский умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.