МИД Британии выразил соболезнования в связи со смертью Хворостовского

ЛОНДОН, 22 ноя — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании выразил соболезнования родным и близким знаменитого российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося в среду на 56-м году жизни.

"Мы огорчены новостью о кончине Дмитрия Хворостовского. Знаменитый певец и победитель конкурса BBC Cardiff на звание лучшего в мире певца. Наши соболезнования его семье и друзьям", — говорится в сообщении посольства Великобритании в Москве в Twitter.

Как пояснили РИА Новости в МИД Великобритании, данное заявление cделано от имени главы министерства Бориса Джонсона.

Saddened by the news of Dmitri Hvorostovsky's death. Great singer & winner of BBC Cardiff Singer of the World competition. Our condolences to his family and friends. — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 22 ноября 2017 г.

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Ранее в среду семья певца сообщила на его странице в Facebook, что он скончался. Хворостовский умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.