Хворостовский жил на 150%, считает худрук барселонского театра "Лисео"

Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных лет. Архивное фото

Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных лет. Архивное фото

МАДРИД, 22 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина. Дмитрий Хворостовский жил на 150% как на сцене, так и в жизни, считает Кристина Шепельман, художественный руководитель оперного театра "Лисео" в Барселоне, где неоднократно выступал знаменитый баритон.

Хворостовский скончался в среду утром на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Это огромная потеря для мировой оперы. Он великий певец, с огромной энергией, всегда очень эмоциональный и мощный в исполнении ролей. Великий человек, щедрый, позитивный, который жил на сцене и по жизни на 150%. Нам его будет не хватать", — сказала РИА Новости Шепельман, которая была знакома с Хворостовским с 1990-х годов и много с ним работала.

Хворостовский неоднократно выступал в Большом театре "Лисео" — одном из важнейших театров Испании и Европы.

"Спасибо большое за твой талант, Дмитрий. Этим утром в возрасте 55 лет от нас ушел баритон. Последним его выступлением в "Лисео" стал концерт в прошлом году", — говорится в сообщении театра в сети микроблогов Twitter.