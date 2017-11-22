Рапота: весь мир скорбит по Дмитрию Хворостовскому

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ценители музыки в России и Белоруссии, как и во всем мире, скорбят по знаменитому российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, сказал РИА Новости госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского в среду подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.

"Хочу выразить соболезнования родным и близким Дмитрия Хворостовского и вообще всем нам. Это один из кумиров и не просто кумиров, а высокопрофессиональных деятелей культуры, которыми мы можем только гордиться —россияне, белорусы и все, кто его любит. Национальность и гражданство здесь не имеют значения. Думаю, весь мир скорбит", — сказал Рапота, принимающий участие в работе Гуманитарного форума Союзного государства, который проходит 22- 23 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.