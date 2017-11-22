Маликов объяснил, почему удалил твит о Хворостовском

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Дмитрий Маликов, первым сообщивший о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского, объяснил, почему удалил твит с этой информацией.

По его словам, он опубликовал твит о смерти певца, поддавшись эмоциональному порыву. Ньюсмейкером он становиться не собирался.

Я не собирался становиться ньюсмейкером с этой печальной, трагической новостью. Это были просто эмоции, простите.. — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) November 22, 2017

​В беседе с РИА Новости Маликов объяснил, что о смерти Хворостовского ему сообщила поэтесса Лилия Виноградова, которая была с ним близка. Она назвала ему точное время смерти — 3:36 утра по лондонскому времени.

Хворостовский умер в Лондоне на 56 году жизни.

Певец окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького и Красноярский институт искусств. В 1989 году он стал известен всему миру после того, как выиграл телеконкурс Би-би-си в Кардиффе "Певец мира".

Певец более двух лет боролся с раком мозга. При этом он продолжал выступать, хотя некоторые концерты и приходилось отменять.

Как сообщила РИА Новости министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, решение о том, где будет похоронен певец, будет принято в ближайшее время.