"Настоящий мужчина": коллеги и друзья скорбят о Дмитрии Хворостовском

Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных лет

Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных лет

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Смерть выдающегося оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского, кажется, не оставила равнодушным никого. Среди тех, кто выразил соболезнования близким певца, и президент России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин — большой поклонник творчества Хворостовского — назвал его уход тяжелой потерей.

Сообщение о кончине одного из лучших голосов современной оперной сцены шокировало не только поклонников, но и тех, кто лично знал певца. Друзья и коллеги вспоминают несравненный баритон, артистическую энергию и потрясающую работоспособность Дмитрия Хворостовского.

Режиссер Владимир Бортко в интервью РИА Новости назвал певца "украшением нашей жизни, нашего искусства".

"Очень больно. И безумно жалко его, он здорово держался. Он настоящий мужчина. Он был потрясающим певцом", — сказал Бортко.

Известный дирижер и музыкант Константин Орбелян, с которым Хворостовский сделал последнюю запись — оперу Верди "Риголетто", подчеркнул невероятную трудоспособность певца.

"Хворостовский был уникален во всем. Бог одарил его невероятной внешностью, выдающимся голосом, музыкальным талантом, лошадиной работоспособностью. Он все делал не на 100, а на 1000%. Он все время превосходил самого себя. Все, что он делал, было талантливо, совершенно, самобытно. Любая роль становилась им самим, он ею жил. На каждом концерте он выплескивал в зал огромную артистическую и эмоциональную энергию", — отметил Орбелян в разговоре с РИА Новости.

Народный артист России, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман отметил, что уход Хворостовского стал для него личной трагедией, которая, впрочем, коснулась всего мира.

"У меня просто нет сил и слов, чтобы говорить о том, что случилось! Не стало великого певца и великого человека Дмитрия Хворостовского. Это огромная моя личная трагедия, это горе для страны и мира", — сказал РИА Новости Бертман.

Он признался, что до конца надеялся, что певцу удастся победить болезнь.

"Все верили, и он верил и боролся до конца. Хворостовский был олицетворением силы человеческой. Мы с ним все время переписывались, дружили, и буквально неделю назад он прислал мне сообщение. Невозможно поверить, что Димы Хворостовского нет", — говорит Бертман.

Художественный руководитель Театра мюзикла, телеведущий Михаил Швыдкой в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что исполнителей такого масштаба, как Дмитрий Хворостовский, в мире единицы.

"Он доказал, что ему подвластны любые жанры вокального искусства. Цикл песен о войне стал культурным явлением высочайшей пробы. Я думаю, что такого масштаба певцов, которым подвластны все жанры вокального искусства, конечно, единицы. Его уход — большая трагедия для всех нас и большое горе", — сказал Швыдкой. Он сравнил российского певца с такими известными оперными звездами, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.

Пианист Денис Мацуев назвал Дмитрия Хворостовского "сибирским рыцарем", а его смерть в расцвете сил — несправедливостью.

"Ушла целая эпоха. Это потрясение, когда такие уникальные артисты покидают мир в расцвете своих сил, такая несправедливость. Причем уходят не просто лучшие. Он действительно был абсолютный самородок с удивительно доброй душой, сибирский рыцарь, я бы так его назвал, который прорвался на мировую сцену", — сказал Мацуев РИА Новости.

Оперный исполнитель Василий Ладюк добавил, что для многих музыкантов Хворостовский был не просто коллегой, а близким человеком.

"Безусловно, самые искренние соболезнования — родным и близким. Да и не только им. Я уверен, что Дмитрий Хворостовский был не просто коллега, но очень близкий человек для каждого артиста. Он стал самой яркой звездой на оперном небосклоне за последнее время и прославлял искусство на лучших мировых сценах… На самом деле это был человек-эпоха, человек-история. Он умел вокруг себя объединять людей", — поделился Ладюк в разговоре с РИА Новости.

Многие коллеги и знакомые певца выразили свою скорбь через соцсети. Оперная дива Анна Нетребко выложила в аккаунте в "Инстаграме" видео с Хворостовским, подписав его "…без слов…только Музыка".

…без слов…только Музыка..just music..🌹🌹🌹🌹 Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Ноя 22 2017 в 12:40 PST

Оперная певица Аида Гарифуллина в своем посте, посвященном Хворостовскому, отметила, что ей будет его не хватать.

Как же нам будет тебя не хватать….родной наш и любимый!!!!! Ты будешь всегда в наших сердцах🙏🏻🙏🏻🙏🏻!!!!! We will miss you Dima!!!!!!!! You’ll be always in our hearts!!!! 🙏🏻 #дмитрийхворостовский Публикация от Aida Garifullina (@aidagarifullina) Ноя 22 2017 в 1:31 PST

Телеведущая, супруга дирижера и скрипача Владимира Спивакова — Сати Спивакова — также выложила совместное фото с певцом и выразила соболезнования его родным.

Димочка,дорогой,незабываемый,спасибо,что ты был в нашей жизни…😢💔….теперь ты там,где нет страданий…🙏 все мои соболезнования родным и близким…#дмитрийхворостовский #rip #проклятаяболезнь #вечнаяпамять🙏 Публикация от sati spivakova (@satispivakova) Ноя 22 2017 в 1:40 PST

Певица Зара подписала свое фото с Хворостовским словами: "Мы так надеялись… Дмитрий Александрович, рано… Помним… Любим…"

Мы так надеялись… Дмитрий Александрович, рано… Помним… Любим…🙏 #RIP #ДмитрийХворостовский Публикация от ZARA (@zara_music) Ноя 22 2017 в 12:14 PST

Соболезнования в связи с кончиной Хворостовского в соцсетях также выразили певец Филипп Киркоров и актриса Ирина Безрукова.