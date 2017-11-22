"Настоящий мужчина": коллеги и друзья скорбят о Дмитрии Хворостовском

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Смерть выдающегося оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского, кажется, не оставила равнодушным никого. Среди тех, кто выразил соболезнования близким певца, и президент России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин — большой поклонник творчества Хворостовского — назвал его уход тяжелой потерей.
Сообщение о кончине одного из лучших голосов современной оперной сцены шокировало не только поклонников, но и тех, кто лично знал певца. Друзья и коллеги вспоминают несравненный баритон, артистическую энергию и потрясающую работоспособность Дмитрия Хворостовского.
Режиссер Владимир Бортко в интервью РИА Новости назвал певца "украшением нашей жизни, нашего искусства".
"Очень больно. И безумно жалко его, он здорово держался. Он настоящий мужчина. Он был потрясающим певцом", — сказал Бортко.
Известный дирижер и музыкант Константин Орбелян, с которым Хворостовский сделал последнюю запись — оперу Верди "Риголетто", подчеркнул невероятную трудоспособность певца.
"Хворостовский был уникален во всем. Бог одарил его невероятной внешностью, выдающимся голосом, музыкальным талантом, лошадиной работоспособностью. Он все делал не на 100, а на 1000%. Он все время превосходил самого себя. Все, что он делал, было талантливо, совершенно, самобытно. Любая роль становилась им самим, он ею жил. На каждом концерте он выплескивал в зал огромную артистическую и эмоциональную энергию", — отметил Орбелян в разговоре с РИА Новости.
Народный артист России, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман отметил, что уход Хворостовского стал для него личной трагедией, которая, впрочем, коснулась всего мира.
"У меня просто нет сил и слов, чтобы говорить о том, что случилось! Не стало великого певца и великого человека Дмитрия Хворостовского. Это огромная моя личная трагедия, это горе для страны и мира", — сказал РИА Новости Бертман.
Он признался, что до конца надеялся, что певцу удастся победить болезнь.
"Все верили, и он верил и боролся до конца. Хворостовский был олицетворением силы человеческой. Мы с ним все время переписывались, дружили, и буквально неделю назад он прислал мне сообщение. Невозможно поверить, что Димы Хворостовского нет", — говорит Бертман.
Художественный руководитель Театра мюзикла, телеведущий Михаил Швыдкой в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что исполнителей такого масштаба, как Дмитрий Хворостовский, в мире единицы.
"Он доказал, что ему подвластны любые жанры вокального искусства. Цикл песен о войне стал культурным явлением высочайшей пробы. Я думаю, что такого масштаба певцов, которым подвластны все жанры вокального искусства, конечно, единицы. Его уход — большая трагедия для всех нас и большое горе", — сказал Швыдкой. Он сравнил российского певца с такими известными оперными звездами, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.
Пианист Денис Мацуев назвал Дмитрия Хворостовского "сибирским рыцарем", а его смерть в расцвете сил — несправедливостью.
"Ушла целая эпоха. Это потрясение, когда такие уникальные артисты покидают мир в расцвете своих сил, такая несправедливость. Причем уходят не просто лучшие. Он действительно был абсолютный самородок с удивительно доброй душой, сибирский рыцарь, я бы так его назвал, который прорвался на мировую сцену", — сказал Мацуев РИА Новости.
Оперный исполнитель Василий Ладюк добавил, что для многих музыкантов Хворостовский был не просто коллегой, а близким человеком.
"Безусловно, самые искренние соболезнования — родным и близким. Да и не только им. Я уверен, что Дмитрий Хворостовский был не просто коллега, но очень близкий человек для каждого артиста. Он стал самой яркой звездой на оперном небосклоне за последнее время и прославлял искусство на лучших мировых сценах… На самом деле это был человек-эпоха, человек-история. Он умел вокруг себя объединять людей", — поделился Ладюк в разговоре с РИА Новости.
Многие коллеги и знакомые певца выразили свою скорбь через соцсети. Оперная дива Анна Нетребко выложила в аккаунте в "Инстаграме" видео с Хворостовским, подписав его "…без слов…только Музыка".
Оперная певица Аида Гарифуллина в своем посте, посвященном Хворостовскому, отметила, что ей будет его не хватать.
Телеведущая, супруга дирижера и скрипача Владимира Спивакова — Сати Спивакова — также выложила совместное фото с певцом и выразила соболезнования его родным.
Певица Зара подписала свое фото с Хворостовским словами: "Мы так надеялись… Дмитрий Александрович, рано… Помним… Любим…"
Соболезнования в связи с кончиной Хворостовского в соцсетях также выразили певец Филипп Киркоров и актриса Ирина Безрукова.
R.I.P. ДИМА…. #Repost @hvorostovsky ・・・ On behalf of the Hvorostovsky family, it is with heavy hearts that we announce the passing of Dmitri Hvorostovsky – beloved operatic baritone, husband, father, son, and friend – at age 55. After a two-and-a-half-year battle with brain cancer, he died peacefully this morning, November 22, surrounded by family near his home in London, UK. May the warmth of his voice and his spirit always be with us.