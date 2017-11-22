Пианист Розум назвал Хворостовского явлением планетарного масштаба

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пианист Юрий Розум назвал оперного певца Дмитрия Хворостовского явлением планетарного масштаба и уникальным артистом, чей голос узнается с первых нот.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского в среду подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.

"Это даже не потеря, а бездна. Говорю и с трудом сдерживаю слезы. Могу только всех нас пожалеть с тем, кого мы все потеряли. Хворостовский – это явление планетарного масштаба. Самородок из глубины России, сравнимый, может быть, только с Шаляпиным по своему мировому значению. Его голос – уникальный по тембру, по красоте, по индивидуальности, он узнаваем с самых первых нот. Это не только голос – это еще и его внутренняя культура, музыкальная культура, артистизм, вхождение в образ и погружение в этот образ слушателя. Универсальный артист со всех сторон, безмерно одаренный", — сказал Розум РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что певец шел только вперед и никогда не останавливался.

"Низкий поклон ему за то, что он восстанавливал нашу песенную культуру. Его программа песен военных лет спета на совершенно невероятном уровне. Дмитрий был героической натурой, удивительной внутренней силы, как он выходил и пел со сломанным плечом… Боролся с болезнью…" — добавил Розум.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.