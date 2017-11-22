Память Хворостовского могут увековечить в Москве

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Память оперного певца Дмитрия Хворостовского могут увековечить в Москве при поступлении соответствующих обращений, заявил РИА Новости руководитель комиссии при Мосгордуме по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Хворостовский в среду утром скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Я уверен, что деятели культуры или организации культуры направят обращение, пожелание увековечить память, и, конечно, она будет увековечена. В каком виде она будет увековечена, это будет обсуждаться, и то, что он достоин увековечения, здесь вопросов никаких быть не может", — сказал Герасимов.

Он назвал Хворостовского великим певцом и замечательным человеком.

"Я ему благодарен за то, что он выступал не только в коммерческих проектах, он, когда к нему обращались, выступал перед москвичами на благотворительных площадках", — сказал Герасимов.