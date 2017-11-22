Кудрин о кончине Хворостовского: он победил смерть своим вечным талантом

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок, министр финансов РФ в 2000-2011 годах Алексей Кудрин считает, что последние годы оперного певца Дмитрия Хворостовского стали примером борьбы со смертью, которую он победил своим вечным талантом.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского в среду подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook

"Последние годы Дмитрий Хворостовский был примером того, как бороться со смертью. Он победил ее своим вечным талантом", — написал Кудрин в Twitter.

Последние годы Дмитрий Хворостовский был примером того, как бороться со смертью. Он победил ее своим вечным талантомhttps://t.co/Cjv6vRcicd — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 ноября 2017 г.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, (США), Парижская опера (Франция), Баварская государственная опера (Мюнхен, Германия), Ла Скала (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия), Зальцбургский фестиваль (Австрия).