Хворостовский был самой яркой звездой, заявил оперный певец Ладюк

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певец Дмитрий Хворостовский, который скончался в возрасте 55 лет, был самой яркой звездой на оперном небосклоне, он умел объединять вокруг себя людей, сказал РИА Новости оперный исполнитель Василий Ладюк.

Семья Хворостовского в среду подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook . Ранее певец Дмитрий Маликов сообщил РИА Новости, что Хворостовский умер рано утром в Лондоне.

"Безусловно, самые искренние соболезнования родным и близким. Да не только близким — я уверен, что Дмитрий Хворостовский был не просто коллега, но очень близкий человек для каждого артиста. Он был самой яркой звездой на оперном небосклоне за последнее время, который прославлял искусство на лучших мировых сценах… На самом деле это был человек-эпоха, человек-история. Он умел вокруг себя объединять людей", — сказал Ладюк.

Хворостовский скончался после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, долгое время живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.