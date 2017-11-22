Гендиректор фонда Образцовой назвала Хворостовского олицетворением России

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Ушедший из жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский был необыкновенным человеком, добрым и искренним, и буквально олицетворял Россию, заявила генеральный директор фонда поддержки музыкального искусства Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского в среду подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook

"Уход Дмитрия Хворостовского – огромная страшная потеря для всего оперного мира и музыкального искусства. Он был олицетворением России, баритоном номер один в мире. Это был необыкновенный человек, настоящий русский сибиряк, добрый, искренний", — сказала Игнатенко РИА Новости.

Генеральный директор фонда рассказала, что певец был близким другом Елены Образцовой.

"Однажды мы вместе уезжали из Петербурга, но в разных поездах, которые стояли напротив друг друга. Дмитрий увидел в окно Елену Васильевну, в одной рубашке выскочил, пробежал через платформу, расцеловал Елену Васильевну и убежал обратно. Вот такой он был необыкновенный! При всем своем переполненном насыщенном графике он выбрал время для того, чтобы прилететь и выступить на последнем бале Образцовой в Большом театре", — сообщила она.

Игнатенко добавила, что Хворостовский "был настоящим другом, он умел дружить". "В нем было столько жизни, столько энергии. Невозможно поверить, что его больше нет", — резюмировала она.

Солистка Большого театра Динара Алиева отметила, что "с уходом Дмитрия Хворостовского мы потеряли великого артиста и прекрасного большого человека". По ее мнению, смерть певца – это невосполнимая потеря для мировой оперы.

"Хочется выразить соболезнования его семье и близким. В уход Хворостовского очень сложно поверить. Мы все знали о его болезни, но все-таки надеялись, что все будет хорошо. Дмитрий боролся со своей болезнью до последнего. Я благодарна судьбе, что мне выпало счастье выступать с ним с сольными концертами и в Европе, и в России – на сцене Большого театра. Эти минуты общения с большим артистом очень дороги и будут памятны для меня навсегда", — сказала Алиева РИА Новости.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, (США), Парижская опера (Франция), Баварская государственная опера (Мюнхен, Германия), Ла Скала (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия), Зальцбургский фестиваль (Австрия).