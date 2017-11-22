От русского романса до итальянских арий: лучшие записи Хворостовского

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Лондоне скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский — об этом сообщила семья исполнителя на его странице на Facebook. Певец ушел из жизни в возрасте 55 лет после долгой и продолжительной болезни: с 2015 года он боролся с опухолью мозга. РИА Новости вспоминает самые известные партии и записи артиста.

Голос Хворостовского узнаваем всегда, на любых записях. Он был обладателем невероятно красивого баритона, глубокого и мягкого. Его исполнение отличало не только высочайшее техническое мастерство, но и внутреннее совершенство. Ему были подвластны любые произведения и любая аудитория — большая оперная сцена, небольшие залы или открытые пространства. Репертуар певца составляли не только масштабные оперные партии, но и камерные произведения, в том числе русские романсы.

В 1988 году Хворостовский дебютировал в Европе, исполнив партию Елецкого в опере "Пиковая дама". Год спустя он победил на IV Международном конкурсе вокалистов "Певец мира" в Кардиффе (Уэльс). Это принесло ему известность, любовь публики и контракты с лучшими оперными театрами за рубежом.

Публика во всем мире любила и ценила Хворостовского. В отличие от многих отечественных исполнителей предыдущих поколений, Дмитрий был одним из первых, кого мировые оперные театры начали приглашать петь не только русский, но и итальянский репертуар.

В свои сольные программы он не боялся включать малоизвестные произведения. Так, в 1996 году в Лондоне он исполнил специально написанную для него музыкальную поэму "Петербург" Георгия Свиридова. Известно, что певец был большим поклонником творчества композитора, которого совершенно не знали за границей — да и в России, пожалуй, узнавали лишь по теме, звучавшей в начале программы "Время".

В 2004-м Хворостовский создал и вовсе уникальную для оперного певца программу из песен военных лет. Впервые он исполнил ее во время концерта на Красной площади. Позже это воплотилось в отдельную запись. Знакомые мелодии зазвучали по-новому — проникновенно и в чем-то очень по-философски.