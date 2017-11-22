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Культура

Оперная звезда и настоящий рокер: из жизни ушел Дмитрий Хворостовский

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Умер Дмитрий Хворостовский (16)
11:0322.11.2017
(обновлено: 11:56 22.11.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фотоОперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Невероятно талантливый, харизматичный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни. Будучи совсем молодым, он смог покорить сердца людей во всем мире и стать не просто звездой оперной сцены, но настоящим рокером и бунтарем, который сломал стереотипы об оперных исполнителях, всегда делал не так, как надо, а так, как хочется, и боролся со страшной болезнью до самого конца.

Одаренный бунтарь

Певцы Дмитрий Хворостовский и Лара Фабиан выступают на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Хворостовский украшал жизнь и искусство, заявил Бортко
Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. Его мать работала гинекологом, а отец — инженером-химиком, но музыка окружала Дмитрия с самого детства. Его отец собирал коллекцию пластинок звезд мировой сцены, сам пел, музицировал на фортепиано и знакомил сына с итальянскими баритонами Этторе Бастианини и Тито Гобби, русским басом Федором Шаляпиным, греческим сопрано Марией Каллас.

Сам Хворостовский решился запеть в четырехлетнем возрасте, потом папа начал учить его играть на фортепиано, и вскоре они вместе давали семейные концерты, а маленький Дима поступил в музыкальную школу. Изначально учителя прочили ему именно карьеру пианиста, хотя Хворостовский не разделял их энтузиазма. Примерным учеником назвать его было нельзя — он прогуливал уроки, получал плохие оценки, отношения с преподавателями не складывались.

© РИА Новости / Виктор АхломовПерейти в фотобанкСолист Красноярского театра оперы и балета Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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Солист Красноярского театра оперы и балета Дмитрий Хворостовский

Кое-как окончив школу, Хворостовский неожиданно для всех решил поступать в педагогическое училище имени Горького на специальность преподавателя музыки, хотя его близкие прочили ему артистическую карьеру в Красноярском училище искусств. В это же время он увлекся бунтарской музыкой и начал петь в рок-группе. Артист не очень любил вспоминать этот период, тем более что продолжался он не очень долго. Молодой человек все-таки решил остепениться, внять советам родственников и подать документы в училище искусств, которое на тот момент уже успело стать институтом. При этом учиться он хотел только у профессора Екатерины Иофель, выучившей целое поколение оперных исполнителей. Именно она положила начало его оперной карьере.

"Я был трудным ребенком: своевольным и упрямым. Во мне постоянно бушевал дух протеста. К невероятному ужасу родителей, в юности пару лет я играл в рок-команде. А еще грозился удрать из дома, чтобы строить БАМ. И только музыка, которую я любил с самого детства, помогла меня усмирить", — вспоминал певец.

Пришел, спел и победил

Солист Красноярского театра оперы и балета Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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От русского романса до итальянских арий: лучшие записи Хворостовского
Артист начал выступать еще будучи студентом третьего курса на сцене красноярского театра оперы и балета. За пять лет работы в театре Хворостовский стал оперной звездой Красноярска и сыграл во всех крупных постановках: "Евгении Онегине", "Травиате", "Фаусте", Пиковой даме", "Иоланте".

Но блистал на сцене регионального театра певец недолго — не заставило себя ждать и мировое признание. В 1989 году 27-летний Хворостовский, по выражению лондонской Times, "пришел, спел и победил" на конкурсе оперных певцов Би-Би-Си "Певец мира". Молодой советский артист с атлетичным телосложением и гривой не по возрасту седых волос, которые он унаследовал от матери, в один миг разрушил стереотип об оперных исполнителях и стал известен на весь мир.

"Он выглядит как молодой Рудольф Нуреев, а поет как Павел Лисициан", — написал тогда известный британский критик Алан Блайт.

В первый же день после победы Хворостовский подписал контракт с американской звукозаписывающей компанией Philips, в сотрудничестве с которой впоследствии выпустил более двадцати альбомов. А в 1991 году Хворостовскому все-таки удалось стать и рок-звездой по версии журнала People, который поместил его на свою обложку.

Онегин, Демон и Фигаро. Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А.Рубинштейна Демон на сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
© РИА Новости / Виктор АхломовПерейти в фотобанкОн окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкС 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.Певец Дмитрий Хворостовский выступает на церемонии открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 на стадионе Казань Арена в Казани
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
© РИА НовостиВ 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.Известный российский баритон Дмитрий Хворостовский и корейская оперная певица Суми Йо
© РИА Новости
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.Российский певец Дмитрий Хворостовский во время интервью журналистам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
© Фото : Предоставлено "Невафильм"После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.Фильм Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
© Фото : Предоставлено "Невафильм"
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной премьере оперного моно-шоу проекта И.Крутого Дежавю
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.Певец Дмитрий Хворостовский с супругой направляются на празднование юбилея журнала Elle Россия
© РИА Новости / Александр Вильф
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В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
© Фото : Алексей Панов/PoolПерейти в фотобанкВ конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.Встреча В.Путина и Д.Хворостовского
© Фото : Алексей Панов/Pool
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В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте Оперный бал, посвященный 75-летнему юбилею Е. Образцовой
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
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Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных лет. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Швыдкой: Хворостовскому были подвластны все жанры вокального искусства
После оперного дебюта на Западе в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Хворостовского стали приглашать к участию в признанных оперных фестивалях и выступать в лучших мировых оперных театрах, таких как Королевский театр в Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера в Нью Йорке (США), Лирик-опера Чикаго (США), Парижская опера (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия).

Он работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.

В 1994 году артист переехал в Лондон, купил себе дом и позже получил британское гражданство, однако о России не забыл, гастролируя по родной стране каждый год. А в мае 2004 года он первым из русских оперных певцов дал сольный концерт в сопровождении оркестра и хора на Красной площади в Москве, телевизионную трансляцию которого видели зрители более 25 стран. Также в 2006 году певец создал проект "Хворостовский и друзья", в рамках которого знакомил столичных поклонников оперы со звездами мировой величины.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОперный певец Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Оперный певец Дмитрий Хворостовский

Многодетный отец

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Гендиректор фонда Образцовой назвала Хворостовского олицетворением России
По мнению Хворостовского, в мужчине неистребим инстинкт охотника, а охота для него — это творчество, без которого он не может жить. Равноценной по значимости в его жизни могла быть только его семья. Со Светланой, артисткой кордебалета, Хворостовский познакомился в Красноярском театре в 1986 году, а через три года молодая пара поженилась. После переезда в Лондон жена уже тогда мировой знаменитости завершила свою карьеру, а в 1996 году у них родились близнецы Александр и Данила. Отношения пары были непростыми, их сопровождали постоянные ссоры и измены жены, и в 2001 году они приняли решение развестись.

Со второй женой Флоранс Илли певец снова познакомился на сцене.

"Я увидел девушку невероятной красоты. Тогда я еще пытался спасти свой прежний брак, в общем, держал себя сильно в руках, очень сильно. А тут мы по воле режиссера должны были целоваться на сцене. И я ей говорю на репетиции: "Я женат, двое детей…" А она: "Ну и что?" Все было понятно с первого мгновения", — поделился в одном из интервью певец.

В 2003 году у пары родился сын Максим, еще через четыре года дочь Нина, а Флоша, как ласково называл свою избранницу Хворостовский, оставила карьеру ради семьи.

"С Флошей моя жизнь радикально изменилась, заиграла яркими красками! Мне и думается, и дышится, и поется легко. Я всегда искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Все встало на свои места. Флоша позволяет мне быть самим собой, с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, — и для меня это очень важно", — подчеркивал артист.

© РИА Новости / Александр ПаниотовДмитрий Хворостовский выступает в Красноярске
© РИА Новости / Александр Паниотов
Дмитрий Хворостовский выступает в Красноярске

Надежда — самое насущное слово

В 2015 году на певца, его семью и поклонников обрушилось страшное известие — у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Долгое время причина постоянных болей и потери координации была врачам непонятна, источник недомогания не могли найти ни в России, ни в Британии, и страшный диагноз поставили уже американские специалисты.

"Как я только узнал о диагнозе, во мне сразу будто бомба взорвалась. Вся моя жизнь начала крутиться передо мной на невероятной скорости. Задумался, сколько я сделал? Достаточно ли? Что я должен еще успеть сделать и как поступить сейчас? И за что я так наказан, что я такого свершил?" — рассказывал Хворостовский.

По признанию артиста, чтобы "не умереть от ужаса" он выступил в посольстве России в Лондоне, а затем последовали три месяца химиотерапии. Как только у артиста снова появились силы, он сразу же вернулся к репетициям. Сначала он выступил в Торонто с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым, а затем неожиданно для всех появился в Нью-Йорке на гала-вечере по случаю 50-летия "Метрополитен-оперы".

 

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Хворостовский был самой яркой звездой, заявил оперный певец Ладюк
"Приезд в сентябре в Нью-Йорк, работа в "Метрополитен-опере" над "Трубадуром" Верди, с одной стороны, стало избавлением. С другой, было очень трудно, потому что иногда на репетициях мне было плохо: меня трясло и колотило. Но, тем не менее, я ничего не отменял и не изменил в постановке", — вспоминал артист.

При этом борьба с раком не останавливалась ни на минуту, певец продолжал выступать, но часто болезнь брала верх, и ему приходилось отменять выступления одно за другим.

"У меня была потрясающая карьера. Я ее продолжаю. Мой голос — это часть меня, часть дела, которому я служу. Огромного дела, которое меня спасает сегодня, без которого я не могу жить. Но в любом случае я понимаю, что лучшее уже позади: молодость, лучший голос… Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться", — делился Хворостовский.

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкОперный певец, баритон Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной его благотворительному концерту на Красной площади. 26.05.2004
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Оперный певец, баритон Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной его благотворительному концерту на Красной площади. 26.05.2004
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Культура
Комментарии
29 пользователей оставили 31 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Aleksei Zaharov
Великий певец сотворивший эпоху!Вечная память Дмитрию Хворостовскому!
11:13
22.11.2017
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newpoint
Царствие небесное... Совсем молодой...
11:11
22.11.2017
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