Семья Хворостовского подтвердила его смерть‍

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Семья оперного певца Дмитрия Хворостовского подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Ранее певец Дмитрий Маликов сообщил РИА Новости, что Хворостовский умер рано утром в Лондоне.

"От лица семьи Хворостовских мы с тяжелым сердцем объявляем о кончине Дмитрия Хворостовского, любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга, в возрасте 55 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после двух с половиной лет борьбы с раком мозга Хворостовский мирно умер утром в среду, окруженный членами своей семьи в Лондоне.

"Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами", — добавляется в сообщении.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.