Во Франции из музея похитили картину итальянского мастера де Кирико

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Неизвестные похитили из музея на юге Франции картину известного итальянского художника Джорджо де Кирико, пишет газета Midi Libre.
По данным прокуратуры, картина была похищена 16 ноября: охранники музея изящных искусств в городе Безье (департамент Эро) после открытия увидели на ее месте пустую раму. Предположительно, злоумышленник вырезал полотно канцелярским ножом.
🖼 Un tableau du maître surréaliste Giorgio de Chirico volé au musée des #BeauxArts (Hôtel Fabregat) de #Béziers— Ville de Béziers (@VilleBeziersOff) 21 ноября 2017 г.
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Написанная маслом картина "Композиция с автопортретом" датируется 1926 годом. Произведение являлось частью коллекции Жана Мулена — уроженца Безье и героя движения Сопротивления. Издание называет картину "бесценной".
Поиски похищенного произведения искусства затруднены отсутствием камер видеонаблюдения в музее.