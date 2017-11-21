Во Франции из музея похитили картину итальянского мастера де Кирико

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Неизвестные похитили из музея на юге Франции картину известного итальянского художника Джорджо де Кирико, пишет газета Midi Libre.

По данным прокуратуры, картина была похищена 16 ноября: охранники музея изящных искусств в городе Безье (департамент Эро) после открытия увидели на ее месте пустую раму. Предположительно, злоумышленник вырезал полотно канцелярским ножом.

Написанная маслом картина "Композиция с автопортретом" датируется 1926 годом. Произведение являлось частью коллекции Жана Мулена — уроженца Безье и героя движения Сопротивления. Издание называет картину "бесценной".

Поиски похищенного произведения искусства затруднены отсутствием камер видеонаблюдения в музее.