Киркоров исполнит партию Черномора в ледовой постановке "Руслан и Людмила"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Музыкальную партию Черномора в ледовой постановке Татьяны Навки "Руслан и Людмила", мировая премьера которой состоится 23 декабря, исполнит известный российский певец Филипп Киркоров, сообщают организаторы мероприятия.

Премьера мюзикла пройдет 23 декабря в московском ледовом дворце "Мегаспорт". Постановки будут идти ежедневно до 7 января 2018 года. По сообщению организаторов, одну из партий исполнит Филипп Киркоров.

"Великолепный голос Филиппа без сомнения придаст неповторимую сказочную атмосферу всему происходящему на сцене… Не представляю, кто бы ещё настолько харизматично и феерично смог исполнить роль одного из самых ярких персонажей шоу – Черномора", — уверена Татьяна Навка, чьи слова приводит пресс-служба. Имена остальных исполнителей пока что держатся в секрете.

В проекте примут участие фигуристы мирового уровня, в том числе Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Филипп Канделоро, Виктор Петренко и многие другие. Режиссером-постановщиком выступит Алексей Сеченов.