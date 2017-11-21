Все, что осталось после ЦТ: телевидение, которое мы помним и любим

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Двадцать первое ноября отмечается как Всемирный день телевидения (World Television Day), выбранный и названный в честь первого Всемирного телевизионного форума, проведенного в ООН 21-22 ноября 1996 года.

В России эту дату телевизионщики отмечают, скорее, "информационно", однако в любом случае это повод вспомнить удачные проекты нашего ТВ и тех, кто за ними стоял.Главный объективный показатель успешности программы — ее долгая жизнь в эфире. Однако бывают и передачи очень яркие и интересные, но по различным причинам недолговечные.

Так, среди популярных советских программ в разное время были закрыты знаменитый "Кабачок "13 стульев" (1966-1980), "Вокруг смеха" (1978-1991, возобновлена в 2017 году) и "Музыкальный киоск" (1960-1995). Многие передачи того времени телезрители помнят до сих пор и делятся в соцсетях фрагментами наиболее ярких выпусков.



Среди успешных социально-публицистических программ, безусловно, следует отметить "Взгляд" (1987-2001), "600 секунд" (1987-1993), "Куклы" (1994-2002), "Герой дня" (1995-1992) и "Намедни" (1990-2004).

Развлекательные передачи постперестроечного ТВ надолго запомнились зрителям своими необычными форматами и активным темпом подачи материала молодыми раскованными ведущими. Это, конечно, "Музыкальный ринг", "Угадай мелодию", "33 квадратных метра", "Любовь с первого взгляда, "Я сама", "Акулы пера", "Последний герой", "Форт Боярд".

Интересные и добротно сделанные программы по разным причинам покидали эфир: устаревал формат, зритель "уставал" от программы, падали рейтинги. Но с ними на телевидение пришло обновление — это был настоящий прорыв, который уже, наверное, вряд ли возможен.

По развитию форматов российского телевидение уже практически догнало мировое, осталось научиться создавать что-то свое, непохожее на международную лицензионную продукцию.

Все, что осталось после ЦТ

Популярные проекты Первой программы телевидения СССР перешли "по наследству" РГТРК "Останкино", ОРТ и, наконец, — Первому каналу.

Один из самых заслуженных "долгожителей" советского и российского телевидения — передача "Здоровье", еженедельно транслируемая по утрам в воскресенье.

Программа была основана в 1960 году. Сначала ее вели дикторы, потом — журналист Алла Мелик-Пашаева и врач Юлия Белянчикова. В 1992 году проект был закрыт и лишь после пятилетнего перерыва вернулся в эфир в обновленном виде и с новой ведущей Еленой Малышевой, которая, кроме того, делает утреннюю программу по будням "Жить здорово!"

Передача "Клуб веселых и находчивых" выходит с 1961 года (с перерывами) и до сих пор весьма популярна. Много десятилетий назад по всей стране возникло КВН-движение: игры устраивали в пионерских лагерях, школах, училищах, институтах. В вузах проходили отборочные турниры студенческих команд, лучшие из которых попадали на телевидение, как до сих пор и происходит.

"Спокойной ночи, малыши!" — в эфире с 1 сентября 1964 года. Первые выпуски передачи напоминали диафильмы — картинки и закадровый текст. Затем появились небольшие спектакли, разыгрываемые артистами МХАТа и Театра сатиры. Далее героями программы стали заяц Тёпа и Буратино, а также куклы Шустрик и Мямлик.

"Золотой состав" любимой детской передачи — Степашка, Филя и Хрюша, к которым позже присоединились Каркуша и другие персонажи.

Программа долгое время выходила на России 1, а сейчас транслируется на каналах "Культура" и "Карусель".

Ежедневную информационную программу "Время", основанную советским журналистом Юрием Летуновым, телезрители увидели в 1968 году. До 1978 года передача выходила в эфир только в 21:00 и только по Первой программе ЦТ. Потом около 10 лет ее повторяли утром следующего дня, а с января 1982 года вечерний выпуск демонстрировался одновременно по обеим программам общесоюзного телевидения.

© ЦТ "Человек и закон". 1986 год © ЦТ "Человек и закон". 1986 год

Первая трансляция передачи "Человек и закон" прошла 10 марта 1970 года. В советское время программа выходила в формате тележурнала или правового видеоканала. Ее ведущие — Анатолий Безуглов и Юрий Краузе, а с 1997 года — Алексей Пиманов.

Еще один из немногих оригинальных жанров отечественного ТВ — передача "Что? Где? Когда?". Первый выпуск интеллектуальной игры Клуба знатоков появился в эфире в 1975 году. Программу создал режиссер Владимир Ворошилов, он же стал ее знаменитым закадровым ведущим, "голосом сверху" (после смерти Ворошилова передачу ведет Борис Крюк). С годами правила игры обновлялись и менялись, но она все так же популярна. На трансляцию съезжаются поклонники со всей страны, поджидая за оградой Нескучного сада своих кумиров и месяцами ожидая очереди на участие в ней качестве зрителей.

Постперестроечное наследие

"Играй, гармонь любимая!" с 1986 года до сих пор выходит ранним воскресным утром по Первому каналу. Советская и российская телепередача посвящена российскому фольклору и музыкальному творчеству. Ее автором и первым ведущим был Геннадий Заволокин.

© YouTube Телепередача "Аншлаг". 1988 год © YouTube Телепередача "Аншлаг". 1988 год

Первый эфир юмористической передачи "Аншлаг" состоялся 1 октября 1987 года. Сначала она выходила несколько раз в год (до 1995-го). Бессменная ведущая программы — Регина Дубовицкая.

В "Аншлаге" регулярно выступали Владимир Винокур, Михаил Евдокимов, Клара Новикова, Юрий Гальцев, Виктор Коклюшкин, Ян Арлазоров и многие другие сатирики и юмористы.

В 90-е годы "Аншлаг" стал фактически "фабрикой звезд" для многих артистов разговорного жанра, собирая большое число зрителей у экранов и на многочисленных гастролях.

Сколько ни пытался Леонид Якубович уйти из программы "Поле чудес" (в эфире с 1990 года), как бы часто ни появлялась информация о том, что ведущий устал от формата своей знаменитой передачи, но она по-прежнему в его надежных руках.

Леонида Якубовича обожает вся страна, участники вручают ему множество подарков, рассказывают (хотя и коротко) о своих судьбах. Это действительно народная, добрая и душевная передача, совершенно не похожая на свои аналоги в других странах.



Первая информационная программа "Вести" вышла в эфир 13 мая 1991 года, более 25 лет назад. Ее создатели — Анатолий Лысенко, Олег Добродеев, Евгений Киселев и Олег Попцов, а первой ведущейстала Светлана Сорокина. С десятиминутного выпуска программы "Вести" начал свою работу канал РТР.

С 14 мая 1991 года "Вести"выходят ежедневно в 20:00 и 23:00 (по 15 минут). Ее ведущими стали бывшие сотрудники программы "ТСН" Евгений Киселев, Юрий Ростов, Александр Гурнов, Владислав Флярковский, Евгений Киселев и Светлана Сорокина, а первым руководителем — бывший заместитель главного редактора Главной редакции информации Центрального Телевидения СССР Олег Добродеев.

© РТР (1996) Выпуск телеигры "Своя игра" © РТР (1996) Выпуск телеигры "Своя игра"

"Своя игра" — популярная российская интеллектуальная викторина — выходит на телеканале НТВ, производится по лицензии и является российским аналогом американской телепрограммы ("Рискуй!").

Премьера состоялась 7 апреля 1994 года на РТР. Бессменный ведущий — Петр Кулешов.

© НТВ (1995) Первый выпуск программы "Сто к одному" © НТВ (1995) Первый выпуск программы "Сто к одному"

"Сто к одному" — российская командная телеигра (есть ее американский аналог). С 1995 года транслировалась на телеканалах НТВ, МТК, "ТВ Центр". С 10 октября 1998 года выходит на телеканале Россия 1 утром в выходные. Бессменный ведущий — Александр Гуревич.

"Жди меня" ("Ищу тебя" с 1998 по 2000 год) — программа-долгожитель, душевное и трогательное ток-шоу о людских судьбах, о расставаниях и новых встречах. Это еще и фактически международная служба поиска людей. Выходит на российском телевидении с 14 марта 1998 года. Изначально она транслировалась на телеканале РТР (1998), затем — на ОРТ/Первом канале (сейчас — на НТВ).

Ведущие "Жди меня" с октября 2017 года — Сергей Шакуров и Юлия Высоцкая. До этого программу вели Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Чулпан Хаматова, Александр Галибин, Ксения Алферова и другие.