Виктория Бэкхем опровергла сообщения о воссоединении Spice Girls

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Одна из бывших участниц британской группы Spice Girls Виктория Бэкхем опровергла сообщения о воссоединении коллектива, сообщает портал NME.

"Этого не произойдет. В какой-то момент нужно понять, что пора сказать: "Это было здорово", — приводит портал ее заявление в эфире телепередачи This Morning.

Ранее издание Sun со ссылкой на источники сообщило о готовящемся воссоединении группы в 2018 году. В частности, планировалось провести запись альбома и съемки специальной телевизионной программы.

Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.