Картины Пикассо и Моне из коллекции Рокфеллеров выставят на торги

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Картины художников Пабло Пикассо и Клода Моне из коллекции искусства Пегги и Дэвида Рокфеллеров выставят на торги в аукционном доме Christie's весной 2018 года, сообщается на сайте аукциона.
Все полученные от продажи средства будут перечислены в выбранные Рокфеллерами благотворительные организации. Как отмечают СМИ, торги станут беспрецедентными среди когда-либо проводившихся благотворительных аукционов.
Перед продажей картины будут представлены на выставках в Гонконге, Лондоне и Лос-Анджелесе.
Ранее в ноябре на аукционе Christie's в Нью-Йорке была продана картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" за 450 миллионов долларов, что стало рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах.