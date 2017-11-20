Фонд Караченцова назвал дату первого спектакля после возобновления работы

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Семья актера Николая Караченцова решила активизировать деятельность Культурного фонда Караченцова: в рамках работы Фонда 6 декабря пройдет премьера спектакля "Легкое знакомство", рассказал РИА новости сын актера Андрей.

"На семейном совете мы решили активизировать деятельность Культурного фонда Николая Караченцова, возобновить деятельность Школы искусств Караченцова в Красноармейске, которая на какое-то время была прервана", — сказал Андрей Караченцов.

По его словам, планируется развивать несколько направлений работы Фонда – театральное, кинематографическое, а также оказание помощи инвалидам и одиноким людям.

"Сейчас мы представляем первый театральный проект — спектакль "Легкое знакомство", премьера которого состоится 6 декабря и пройдет на сцене театра "Модернъ", — уточнил он.

Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.

В начале ноября 2017 года супруга Караченцова Людмила Поргина рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в пятницу.