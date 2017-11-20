В Берлине обнаружили похищенные десять лет назад дневники Джона Леннона

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полиция Берлина арестовала мужчину в рамках расследования кражи личных вещей солиста Beatles Джона Леннона из его особняка в Нью-Йорке почти 10 лет назад, среди украденных вещей были и дневники музыканта, сообщила берлинская полиция.
Предметы были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. Три года назад они всплыли у предполагаемого скупщина краденного в Берлине, сообщает полиция. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты как улики.
"Предполагаемый 58-летний скупщик краденного сегодня рано утром был задержан в Берлине. Еще один подозреваемый живет в Турции и в настоящий момент находится вне зоны досягаемости мер уголовного преследования", — отметили в полиции.