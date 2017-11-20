"Эрмитаж" потратит на уборку почти 77 миллионов рублей за два года

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Эрмитаж" планирует потратить почти 77 миллионов рублей на клининговые услуги в 2018-2019 годах, следует из материалов на портале госзакупок.

Уборка закупается для Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Старого Эрмитажа, Нового Эрмитажа, Эрмитажного театра, Зимнего дворца Петра I, Запасного дворца, Дворца Меншикова, Музея Императорского фарфорового завода.

"На всех объектах обслуживания услуги оказываются каждый день в течение года, кроме 1 января и 9 мая. В указанные даты услуги оказываются только в помещениях Эрмитажного театра", — говорится в документах.

Финансируется закупка за счет субсидии на выполнение государственного задания.